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Россиян не пускают на египетский курорт — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:46
Египет без россиян 2025 — туристов не пускают на курорт
Туристы в аэропорту Домодедово. Фото: росСМИ

Российские туристы, которые обычно не могут вовремя вылететь с курортов домой, на этот раз застряли еще в аэропорту российской столицы. Египетская авиакомпания не подготовила самолет к полету и не обеспечила туристов гостиничными номерами.

Об этом сообщили российские медиа.

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Россияне постоянно сталкиваются с проблемами во время полетов на курорт.

Причем, если обычно они не могут вылететь домой из аэропортов в курортных регионах мира (в частности, Турции или ОАЭ), то очередной инцидент произошел еще в России.

Туристы, которые планировали вылететь в египетскую Хургаду, застряли в московском аэропорту Домодедово.

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Рейс египетской авиакомпании EgyptAir, которым и должны были лететь россияне, несколько раз переносили без всяких объяснений.

Впоследствии стало известно, что самолет был технически не готов к полету — якобы механик авиакомпании заказал не то масло, которое требовалось для замены на самолете.

Российские туристы возмутились, что им не предоставили гостиницы, заставив ждать посадки в карантинной зоне, сидя на полу.

Единственное, что они получили — это талоны на питание на сумму всего 700 рублей на человека.

Напомним, мы ранее писали о том, что россияне застряли на турецком курорте Анталия.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне не могли вернуться домой с Ближнего Востока из-за войны в Иране.

туристы аэропорты россияне Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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