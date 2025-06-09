Літак з росіянами не може вилетіти з Туреччини - росіяни застрягли в Анталії

Росіяни застрягли в Анталії — причину їм не кажуть
Знову російські туристи не можуть повернутися додому з відпочинку без проблем. У турецькій Анталії їм вигнали з літака, не пояснивши, коли ж вони зможуть вилетіти у Санкт-Петербург.
Про це повідомили російські медіа.
Росіяни не можуть повернутися додому
Російські туристи, попри обмеження у Європі, продовжують літати на відпочинок до Туреччини.
Але і там у них з’явилися проблеми.
Так, пасажири одного із рейсів, який мав вилетіти з курортного регіону Анталія до російського Санкт-Петербурга, не змогли вчасно вилетіти додому.
Турки не пояснюють росіянам причину затримки
Так, росіян спочатку запустили до літака компанії Turkish Airlines, а потім наказали залишити повітряне судно і повернутися до аеропорту.
Росіяни скаржаться, що їм ніхто не пояснює причину такого рішення.
Щоправда, громадянам РФ пообіцяли видати їжу, але коли саме вони зможуть вилетіти додому, їм так і не сказали.
Цей випадок далеко не перший, подібні інциденти раніше траплялися з росіянами у тій же Анталії та інших турецьких аеропортах.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянин застряг у В’єтнамі, бо у нього відібрали паспорти.
Додамо, ми повідомляли про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.
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