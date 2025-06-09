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Росіяни застрягли в Анталії — причину їм не кажуть

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Дата публікації: 9 червня 2025 00:52
Літак з росіянами не може вилетіти з Туреччини - росіяни застрягли в Анталії
Росіяни у аеропорту Анталії. Фото: росЗМІ

Знову російські туристи не можуть повернутися додому з відпочинку без проблем. У турецькій Анталії їм вигнали з літака, не пояснивши, коли ж вони зможуть вилетіти у Санкт-Петербург.

Про це повідомили російські медіа.

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Росіяни не можуть повернутися додому

Російські туристи, попри обмеження у Європі, продовжують літати на відпочинок до Туреччини.

Але і там у них з’явилися проблеми.

Так, пасажири одного із рейсів, який мав вилетіти з курортного регіону Анталія до російського Санкт-Петербурга, не змогли вчасно вилетіти додому.

Турки не пояснюють росіянам причину затримки

Так, росіян спочатку запустили до літака компанії Turkish Airlines, а потім наказали залишити повітряне судно і повернутися до аеропорту.

Росіяни скаржаться, що їм ніхто не пояснює причину такого рішення.

Щоправда, громадянам РФ пообіцяли видати їжу, але коли саме вони зможуть вилетіти додому, їм так і не сказали.

Цей випадок далеко не перший, подібні інциденти раніше траплялися з росіянами у тій же Анталії та інших турецьких аеропортах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянин застряг у В’єтнамі, бо у нього відібрали паспорти.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі.

Туреччина авіарейси туристи росіяни Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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