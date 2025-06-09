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Главная Хроники Россияне застряли в Анталии — причину им не говорят

Россияне застряли в Анталии — причину им не говорят

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 00:52
Самолет с россиянами не может вылететь из Турции - россияне застряли в Анталии
Россияне в аэропорту Анталии. Фото: росСМИ

Опять российские туристы не могут вернуться домой с отдыха без проблем. В турецкой Анталии их выгнали из самолета, не объяснив, когда же они смогут вылететь в Санкт-Петербург.

Об этом сообщили российские медиа.

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Россияне не могут вернуться домой

Российские туристы, несмотря на ограничения в Европе, продолжают летать на отдых в Турцию.

Но и там у них появились проблемы.

Так, пассажиры одного из рейсов, который должен был вылететь из курортного региона Анталия в российский Санкт-Петербург, не смогли вовремя вылететь домой.

Турки не объясняют россиянам причину задержки

Так, россиян сначала запустили в самолет компании Turkish Airlines, а затем приказали покинуть воздушное судно и вернуться в аэропорт.

Россияне жалуются, что им никто не объясняет причину такого решения.

Правда, гражданам РФ пообещали выдать еду, но когда именно они смогут вылететь домой, им так и не сказали.

Этот случай далеко не первый, подобные инциденты ранее случались с россиянами в той же Анталии и других турецких аэропортах.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянин застрял во Вьетнаме, потому что у него отобрали паспорта.

Добавим, мы сообщали о том, что российские туристы в Турции украли из ресторана 35 кг еды.

Турция авиарейсы туристы россияне Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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