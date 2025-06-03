Росіяни за кордоном - громадянин РФ втратив паспорт у В'єтнамі

Російські туристи у В’єтнамі. Фото: росЗМІ

Громадянин Росії, перебуваючи у В’єтнамі, через власну недбалість втратив обидва паспорти і не може повернутися додому. Також він залишився майже без грошей, а також його побив власник фірми, де росіянин орендував мопед.

Про це повідомили російські медіа.

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Громадянин Росії у В’єтнамі вляпався у неприємну історію через власну дурість.

Так, приїхавши на відпочинок, він взяв у оренду мопед — залишивши замість завдатку власний внутрішній паспорт.

Уже наступного дня мопед, який він залишив біля готелю, зник.

Власник транспортного засобу почав вимагати з росіянина компенсацію за вкрадений мопед. Той відмовився і подався в поліцію, де йому сказали почекати місяць.

А після наступного візиту в поліцію у росіянина зник і закордонний паспорт.

Без грошей, можливості повернутися додому, побитий в’єтнамцем

Історія продовжила розвиватися, коли недолугий російський турист, який залишився без паспорта, почав відмовляти інших туристів від оренди мопедів у цій фірмі.

Власник фірми, розлютившись на таку антирекламу, побив росіянина залізною палкою. Та в лікарні йому теж не допомогли.

Врешті-решт, крім паспортів, громадянин РФ втратив і квиток на літак, на який він не зміг потрапити без документів. В цей час чоловік залишився майже без грошей і повністю без документів, тож не може повернутися на батьківщину — але поки що живе в готелі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що три європейські країни заборонили в’їзд авто з номерами РФ.

Додамо, ми повідомляли про те, що одна із азійських країн скасувала безвіз з Росією.