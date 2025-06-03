Россияне за рубежом - гражданин РФ потерял паспорт во Вьетнаме

Россиянин застрял во Вьетнаме без паспорта — что произошло
Гражданин России, находясь во Вьетнаме, из-за собственной халатности потерял оба паспорта и не может вернуться домой. Также он остался почти без денег, а также его избил владелец фирмы, где россиянин арендовал мопед.
Об этом сообщили российские медиа.
Россиянин сам отдал паспорт за мопед
Гражданин России во Вьетнаме вляпался в неприятную историю из-за собственной глупости.
Так, приехав на отдых, он взял в аренду мопед — оставив вместо задатка собственный внутренний паспорт.
Уже на следующий день мопед, который он оставил возле отеля, исчез.
Владелец транспортного средства начал требовать с россиянина компенсацию за украденный мопед. Тот отказался и подался в полицию, где ему сказали подождать месяц.
А после следующего визита в полицию у россиянина исчез и загранпаспорт.
Без денег, возможности вернуться домой, избитый вьетнамцем
История продолжила развиваться, когда непутевый российский турист, оставшийся без паспорта, начал отговаривать других туристов от аренды мопедов в этой фирме.
Владелец фирмы, разозлившись на такую антирекламу, избил россиянина железной палкой. Но в больнице ему тоже не помогли.
В конце концов, кроме паспортов, гражданин РФ потерял и билет на самолет, на который он не смог попасть без документов. В это время мужчина остался почти без денег и полностью без документов, поэтому не может вернуться на родину — но пока живет в гостинице.
Напомним, мы ранее писали о том, что три европейские страны запретили въезд авто с номерами РФ.
Добавим, мы сообщали о том, что одна из азиатских стран отменила безвиз с Россией.
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