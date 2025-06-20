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Головна Хроніки Через війну в Ірані росіяни не можуть повернутися додому

Через війну в Ірані росіяни не можуть повернутися додому

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Дата публікації: 20 червня 2025 03:07
Росіяни за кордоном - війна в Ірані на заваді російським туристам
Російські туристи в аеропорту. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Росіяни застрягли за кордоном Турфірми ігнорують росіян

Російські туристи не можуть повернутися додому з чергової країни. Цього разу громадяни країни-агресора, які четвертий день живуть в аеропорту, постраждали через братній їхньому режиму Іран.

Про це повідомили російські медіа.

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Росіяни застрягли за кордоном

Росіяни не можуть повернутися додому з чергового азійського курорту.

Причому цього разу причиною проблем, які спіткали туристів з країни-агресора, стали зовнішні негаразди, які не мають прямого відношення до Росії.

Мова про війну Ірану проти Ізраїлю, яка зараз триває переважно у повітряному просторі Ісламської Республіки.

Турфірми ігнорують росіян

Російські пасажири авіакомпанії Air Arabia, які мали відлетіти з Об’єднаних Арабських Еміратів до Уфи (столиця Республіки Башкортостан, яка входить до складу РФ), уже четвертий день не можуть потрапити додому.

Причина такої затримки — закриття повітряного простору над Іраном.

Росіяни скаржаться на свою туристичну компанію, яка нічого не хоче зробити для повернення туристів.

"Інші компанії пропонують клієнтам відлетіти в інші міста Росії. Ми згодні на це, але гіди мовчать", — заявили туристи з Башкортостану, які продовжують залишатися у Еміратах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіяни не могли повернутися з турецького курорту Анталія.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський турист застряг у В’єтнамі без паспортів.

Іран туристи росіяни ОАЕ Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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