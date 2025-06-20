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Из-за войны в Иране россияне не могут вернуться домой

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Дата публикации 20 июня 2025 03:07
Россияне за рубежом - война в Иране мешает российским туристам
Российские туристы в аэропорту. Фото: росСМИ
Ключові моменти Россияне застряли за границей Турфирмы игнорируют россиян

Российские туристы не могут вернуться домой из очередной страны. На этот раз граждане страны-агрессора, которые четвертый день живут в аэропорту, пострадали из-за братского их режиму Ирана.

Об этом сообщили российские медиа.

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Россияне застряли за границей

Россияне не могут вернуться домой с очередного азиатского курорта.

Причем на этот раз причиной проблем, которые постигли туристов из страны-агрессора, стали внешние проблемы, которые не имеют прямого отношения к России.

Речь о войне Ирана против Израиля, которая сейчас идет преимущественно в воздушном пространстве Исламской Республики.

Турфирмы игнорируют россиян

Российские пассажиры авиакомпании Air Arabia, которые должны были улететь из Объединенных Арабских Эмиратов в Уфу (столица Республики Башкортостан, которая входит в состав РФ), уже четвертый день не могут попасть домой.

Причина такой задержки — закрытие воздушного пространства над Ираном.

Россияне жалуются на свою туристическую компанию, которая ничего не хочет сделать для возвращения туристов.

"Другие компании предлагают клиентам улететь в другие города России. Мы согласны на это, но гиды молчат", — заявили туристы из Башкортостана, которые продолжают оставаться в Эмиратах.

Напомним, мы ранее писали о том, что россияне не могли вернуться с турецкого курорта Анталия.

Добавим, мы сообщали о том, что российский турист застрял во Вьетнаме без паспортов.

Иран туристы россияне ОАЭ Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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