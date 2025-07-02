Курорты all inclusive за 1000 евро — где туристы ни в чем себе не будут отказывать

Отдых за 1000 евро — на каких курортах можно разгуляться
Существует немало бюджетных туристических направлений, которые обойдутся путешественникам в несколько сотен евро. Однако курорты all inclusive предлагают гостям максимальный комфорт и уют. Если не пожалеть денег на отдых, можно провести летний отпуск за границей, ни в чем себе не отказывая.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда украинцам поехать на неделю за 1000 евро.
Путевка на курорты за 1000 евро
Первое рекомендуемое направление — Испания. Туристы могут купить путевку в Калелью и поселиться на пять дней в четырехзвездочном отеле H. Top Calella Palace. Город известен как туристическая столица Коста-дель-Маресме и характеризуется типичным средиземноморским климатом.
За девятидневный тур (четыре дня в пути) нужно заплатить 42 821 грн. Сумма включает проезд, обслуживание по системе all inclusive и медицинское страхование. Отель расположен на третьей линии пляжа, в тихом районе курорта, но буквально в двух шагах от главной улицы вдоль моря.
Другое популярное туристическое направление — Греция. За путевку на остров Крит, пятый по величине в Средиземном море, придется отдать 42 309 грн. Стоимость тура включает проживание в отеле Despo в течение семи дней по системе all inclusive, проезд, групповой трансфер и страхование.
Помещение расположено на второй береговой линии. К услугам гостей — открытый бассейн для взрослых с шезлонгами и зонтиками, детский бассейн, игровая площадка, два ресторана, несколько баров, бильярд, настольный теннис и водные виды спорта. Скучать точно не придется.
Наконец, туристы могут выбрать для летнего отдыха солнечный Кипр. Это островное государство на востоке Средиземного моря, которое ежегодно привлекает миллионы отдыхающих. Четырехзвездочный отель Riverside Garden Resort в Кирении обойдется гостям немного дороже — 46 123 грн за шесть дней проживания (скидка 15%).
Но расходы обоснованы, учитывая, что на территории отеля есть открытый бассейн с подогревом, крытый бассейн, сауна, теннисный корт, фитнес-клуб и другие развлечения. Кирения славится культурными и историческими достопримечательностями, уютными гаванями, каменным пирсом и набережной, усеянной ресторанами.
Напомним, мировые знаменитости любят отдыхать на курортах. Поп-дива Кайли Миноуг бывает в испанском отеле SHA Wellness Clinic, телеведущая Опра Уинфри — на острове Антигуа и Барбуда, певица Кристина Агилера — на Ямайке, актер Орландо Блум — во французском Сен-Тропе.
Также мы писали, что российские туристы не смогли вылететь в египетскую Хургаду и застряли в аэропорту Домодедово. Рейс авиакомпании EgyptAir, которым должны были лететь россияне, несколько раз переносили без всяких объяснений.
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