Курорты all inclusive за 1000 евро — где туристы ни в чем себе не будут отказывать

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Существует немало бюджетных туристических направлений, которые обойдутся путешественникам в несколько сотен евро. Однако курорты all inclusive предлагают гостям максимальный комфорт и уют. Если не пожалеть денег на отдых, можно провести летний отпуск за границей, ни в чем себе не отказывая.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, куда украинцам поехать на неделю за 1000 евро.

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Путевка на курорты за 1000 евро

Первое рекомендуемое направление — Испания. Туристы могут купить путевку в Калелью и поселиться на пять дней в четырехзвездочном отеле H. Top Calella Palace. Город известен как туристическая столица Коста-дель-Маресме и характеризуется типичным средиземноморским климатом.

За девятидневный тур (четыре дня в пути) нужно заплатить 42 821 грн. Сумма включает проезд, обслуживание по системе all inclusive и медицинское страхование. Отель расположен на третьей линии пляжа, в тихом районе курорта, но буквально в двух шагах от главной улицы вдоль моря.

Путевка в Испанию. Фото: скриншот

Другое популярное туристическое направление — Греция. За путевку на остров Крит, пятый по величине в Средиземном море, придется отдать 42 309 грн. Стоимость тура включает проживание в отеле Despo в течение семи дней по системе all inclusive, проезд, групповой трансфер и страхование.

Помещение расположено на второй береговой линии. К услугам гостей — открытый бассейн для взрослых с шезлонгами и зонтиками, детский бассейн, игровая площадка, два ресторана, несколько баров, бильярд, настольный теннис и водные виды спорта. Скучать точно не придется.

Путевка в Грецию. Фото: скриншот

Наконец, туристы могут выбрать для летнего отдыха солнечный Кипр. Это островное государство на востоке Средиземного моря, которое ежегодно привлекает миллионы отдыхающих. Четырехзвездочный отель Riverside Garden Resort в Кирении обойдется гостям немного дороже — 46 123 грн за шесть дней проживания (скидка 15%).

Но расходы обоснованы, учитывая, что на территории отеля есть открытый бассейн с подогревом, крытый бассейн, сауна, теннисный корт, фитнес-клуб и другие развлечения. Кирения славится культурными и историческими достопримечательностями, уютными гаванями, каменным пирсом и набережной, усеянной ресторанами.

Путевка на Кипр. Фото: скриншот

Напомним, мировые знаменитости любят отдыхать на курортах. Поп-дива Кайли Миноуг бывает в испанском отеле SHA Wellness Clinic, телеведущая Опра Уинфри — на острове Антигуа и Барбуда, певица Кристина Агилера — на Ямайке, актер Орландо Блум — во французском Сен-Тропе.

Также мы писали, что российские туристы не смогли вылететь в египетскую Хургаду и застряли в аэропорту Домодедово. Рейс авиакомпании EgyptAir, которым должны были лететь россияне, несколько раз переносили без всяких объяснений.