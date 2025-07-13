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Главная Экономика All inclusive за 300 долларов — какие курорты выбрать пенсионерам

All inclusive за 300 долларов — какие курорты выбрать пенсионерам

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 08:10
Курорты all inclusive для пенсионеров — куда поехать на отдых за 300 долларов
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Выбирая направление для отдыха, украинские пенсионеры ориентируются не только на цену. Им важно найти курорт all inclusive, который расположен относительно недалеко и имеет развитую инфраструктуру для пожилых людей. Мы подобрали несколько путевок стоимостью максимум 300 долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где пенсионеры могут отдохнуть за 300 долларов.

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Туры в Болгарию

Это один из самых популярных маршрутов в 2025 году, поскольку цена лояльна, а качество обслуживания не уступает другим шикарным европейским курортам. Пожилым людям рекомендуется покупать путевки, а не заниматься организацией путешествия самостоятельно. Это выйдет дороже, но минимизирует риски.

Туры в Болгарию стоят от 11 000 грн по состоянию на июль 2025 года. Столько нужно отдать за поселение в отеле по системе обслуживания "все включено" на три дня. Цена включает перелет, групповой трансфер, проживание, питание и медицинскую страховку. Остальной бюджет можно потратить на личные нужды, например, сувениры родственникам.

All inclusive за 300 долларов — какие курорты выбрать пенсионерам - фото 1
Стоимость путевок в Болгарию. Фото: скриншот

Туры в Египет

Другое бюджетное направление — популярная среди туристов страна на побережье Средиземного и Красного морей. Государство на севере Африки гостеприимно приглашает отдыхающих со всего мира, обеспечивая гостей качественным обслуживанием и развитой инфраструктурой. Почти все курорты предлагают all inclusive, который не опустошит кошелек.

Стоимость путевок начинается от 20 000 грн за шестидневное проживание в отеле. Это почти 500 долларов, но дешевле вариантов нет. Столько нужно отдать за поездку в Шарм-эль-Шейх — город, который стал туристическим центром Египта. По состоянию на июль 2025 года действуют хорошие скидки на большинство туров: украинцы могут отдохнуть на 16% дешевле.

All inclusive за 300 долларов — какие курорты выбрать пенсионерам - фото 2
Стоимость путевок в Египет. Фото: скриншот

Напомним, некоторые курорты могут разочаровать туристов плохим качеством обслуживания несмотря на высокую стоимость. Например, гость отеля на Ямайке по системе "все включено" пожаловался на вредителей в номере, однако администрация не избавилась от них.

Также мы писали, какие острова живописной Греции доступны украинским туристам за 500 евро. Путешественники могут приобрести путевку на Крит, заплатив за all inclusive 24 000 грн. Другой остров — Кефалония — известен своими бюджетными отелями.

туристы отдых пенсионеры курорты цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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