Грецькі острови за системою все включено — де відпочити влітку за 500 євро

Пляж у Греції. Фото: Tripadvisor

В пошуках незабутнього літнього відпочинку багато туристів обирають курорти all inclusive на островах Греції. Там гостей чекають кілометри чистих пляжів із м’яким піском, які омивають блакитні води Егейського моря, безліч мальовничих локацій, атмосфера античності, маленькі бухти тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких островах можна відпочити за 500 євро.

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Острів Крит

Коли заходить мова про відносно недорогий літній відпочинок на острові, Крит чи не першим спадає на думку. Його оточують відразу три моря: на півночі — Критське (Егейське), на півдні — Лівійське, на заході — Іонічне. Крит приваблює туристів казковими пейзажами, чистими пляжами і загадковістю, бо саме там зародилася найдавніша в Європі мінойська цивілізація.

Щоб відпочити на курорті за системою обслуговування "все включено", достатньо заплатити 23 379 грн. Це вартість чотириденного туру, в який входить переліт, проживання в готелі Ilios, повноцінне харчування і навіть медична страховка. Приміщення розташоване буквально на узбережжі, тому до пляжу — рукою подати.

На острові присутня розвинена інфраструктура, оскільки Крит давно став туристичним осередком Греції та однією з найпривабливіших локацій для комфортного відпочинку.

Вартість путівок на острів Крит. Фото: скриншот

Острів Кефалонія

Очевидно, що повноцінні путівки на курорти all inclusive коштують дорожче, ніж у випадку бронювання готельного номера самостійно. Якщо зайнятися організацією поїздки без допомоги туроператора, можна зекономити.

Наприклад, стандартний номер у готелі Paradise Studios на острові Кефалонія обійдеться всього у 5 876 за три ночі. Решту бюджету доведеться виділити на дорогу, харчування і супутні потреби.

Приміщення розташоване на Міртосі — найкрасивішому та найвідомішому пляжі Кефалонії. Його часто публікують на календарях, постерах і сувенірах, тож краєвиди будуть знайомі навіть тим, хто жодного разу не відвідував острів. Вода блакитного кольору, крутий серпантин, гірські схили — Міртос захоплює подих і назавжди залишається в пам’яті відпочивальників.

Пляж на острові Кефалонія. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, деякі популярні курорти небезпечні для соло-туристів. Не рекомендується подорожувати в Єгипет або Афіни без супроводу, оскільки там високий ризик натрапити на кишенькових злодіїв та інших дрібних шахраїв.

Також ми писали, скільки грошей треба витратити закоханим, аби відпочити на райському острові. У Греції можна забронювати двомісний шатер на шість днів і заплатити всього 10 279 грн. А проживання у гостьовому будинку на Мальдівах коштує лише 15 983 грн.