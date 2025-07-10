Греческие острова по системе все включено — где отдохнуть летом за 500 евро

Пляж в Греции. Фото: Tripadvisor

В поисках незабываемого летнего отдыха многие туристы выбирают курорты all inclusive на островах Греции. Там гостей ждут километры чистых пляжей с мягким песком, которые омывают лазурные воды Эгейского моря, множество живописных локаций, атмосфера античности, маленькие бухты и др.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких островах можно отдохнуть за 500 евро.

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Остров Крит

Когда заходит речь об относительно недорогом летнем отдыхе на острове, Крит едва ли не первым приходит на ум. Его окружают сразу три моря: на севере — Критское (Эгейское), на юге — Ливийское, на западе — Ионическое. Крит привлекает туристов сказочными пейзажами, чистыми пляжами и загадочностью, ведь именно там зародилась древнейшая в Европе минойская цивилизация.

Чтобы отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено", достаточно заплатить 23 379 грн. Это стоимость четырехдневного тура, в который входит перелет, проживание в отеле Ilios, полноценное питание и даже медицинская страховка. Помещение расположено буквально на побережье, так что до пляжа — рукой подать.

На острове присутствует развитая инфраструктура, поскольку Крит давно стал туристическим центром Греции и одной из самых привлекательных локаций для комфортного отдыха.

Стоимость путевок на остров Крит. Фото: скриншот

Остров Кефалония

Очевидно, что полноценные путевки на курорты all inclusive стоят дороже, чем в случае бронирования гостиничного номера самостоятельно. Если заняться организацией поездки без помощи туроператора, можно сэкономить.

Например, стандартный номер в отеле Paradise Studios на острове Кефалония обойдется всего в 5 876 за три ночи. Остальной бюджет придется выделить на дорогу, питание и сопутствующие нужды.

Помещение расположено на Миртосе — самом красивом и известном пляже Кефалонии. Его часто публикуют на календарях, постерах и сувенирах, поэтому виды будут знакомы даже тем, кто ни разу не посещал остров. Вода голубого цвета, крутой серпантин, горные склоны — Миртос захватывает дыхание и навсегда остается в памяти отдыхающих.

Пляж на острове Кефалония. Фото: Tripadvisor

Напомним, некоторые популярные курорты опасны для соло-туристов. Не рекомендуется путешествовать в Египет или Афины без сопровождения, поскольку там высокий риск наткнуться на карманников и других мелких мошенников.

Также мы писали, сколько денег надо потратить влюбленным, дабы отдохнуть на райском острове. В Греции можно забронировать двухместный шатер на шесть дней и заплатить всего 10 279 грн. А проживание в гостевом доме на Мальдивах стоит всего 15 983 грн.