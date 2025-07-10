Греческие острова по системе все включено — где отдохнуть летом за 500 евро

Туристы в восторге — какие острова Греции доступны за 500 евро
В поисках незабываемого летнего отдыха многие туристы выбирают курорты all inclusive на островах Греции. Там гостей ждут километры чистых пляжей с мягким песком, которые омывают лазурные воды Эгейского моря, множество живописных локаций, атмосфера античности, маленькие бухты и др.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких островах можно отдохнуть за 500 евро.
Остров Крит
Когда заходит речь об относительно недорогом летнем отдыхе на острове, Крит едва ли не первым приходит на ум. Его окружают сразу три моря: на севере — Критское (Эгейское), на юге — Ливийское, на западе — Ионическое. Крит привлекает туристов сказочными пейзажами, чистыми пляжами и загадочностью, ведь именно там зародилась древнейшая в Европе минойская цивилизация.
Чтобы отдохнуть на курорте по системе обслуживания "все включено", достаточно заплатить 23 379 грн. Это стоимость четырехдневного тура, в который входит перелет, проживание в отеле Ilios, полноценное питание и даже медицинская страховка. Помещение расположено буквально на побережье, так что до пляжа — рукой подать.
На острове присутствует развитая инфраструктура, поскольку Крит давно стал туристическим центром Греции и одной из самых привлекательных локаций для комфортного отдыха.
Остров Кефалония
Очевидно, что полноценные путевки на курорты all inclusive стоят дороже, чем в случае бронирования гостиничного номера самостоятельно. Если заняться организацией поездки без помощи туроператора, можно сэкономить.
Например, стандартный номер в отеле Paradise Studios на острове Кефалония обойдется всего в 5 876 за три ночи. Остальной бюджет придется выделить на дорогу, питание и сопутствующие нужды.
Помещение расположено на Миртосе — самом красивом и известном пляже Кефалонии. Его часто публикуют на календарях, постерах и сувенирах, поэтому виды будут знакомы даже тем, кто ни разу не посещал остров. Вода голубого цвета, крутой серпантин, горные склоны — Миртос захватывает дыхание и навсегда остается в памяти отдыхающих.
Напомним, некоторые популярные курорты опасны для соло-туристов. Не рекомендуется путешествовать в Египет или Афины без сопровождения, поскольку там высокий риск наткнуться на карманников и других мелких мошенников.
Также мы писали, сколько денег надо потратить влюбленным, дабы отдохнуть на райском острове. В Греции можно забронировать двухместный шатер на шесть дней и заплатить всего 10 279 грн. А проживание в гостевом доме на Мальдивах стоит всего 15 983 грн.
Читайте Новини.LIVE!