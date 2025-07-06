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Головна Економіка Небезпечно і нудно — де не варто відпочивати соло-туристам у 2025

Небезпечно і нудно — де не варто відпочивати соло-туристам у 2025

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 09:05
Найгірші міста для соло-відпочинку — куди не варто їхати туристам у 2025
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Часто туристи їздять на курорти соло, тобто не парами, без друзів і дітей. Відпочинок на самоті дозволяє отримати максимальне задоволення від процесу, не відволікаючись на оточуючих. Але не всі напрямки вважаються безпечними для подорожі наодинці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курортні країни не підходять для соло-мандрівок.

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Куди не рекомендують їздити поодинці

Далеко не всі туристи вважають столицю Греції безпечною. Це популярна локація для відпочивальників, але в Афінах можна легко стати жертвою вуличних грабіжників. Уникати злочинних районів не допоможе, бо місто наповнене дрібними хуліганами, які займаються шахрайством у будь-який час доби.

Грабіжники чатують самотніх мандрівників, зайнятих спогляданням вражаючих пам’яток, і користуються неуважністю людей. Особливо небезпечно стояти біля банкоматів і ходити місцевими ринками. Через великі натовпи майже неможливо зрозуміти, хто обікрав ваші кишені хвилину назад.

Афіни
Туристи в Афінах. Фото: Tripadvisor

Досвідчена соло-мандрівниця Емілі Лакстон (відвідала понад 60 країн) розповіла виданню Daily Mail, які популярні туристичні міста не слід відвідувати поодинці. Але причини пов’язані не з безпекою. Дівчина порадила уникати Єгипту, особливо його столиці. За словами Емілі, "Каїр може виявитися занадто приголомшливим для гостей-одинаків".

Інша відома на весь світ туристична локація — острів Сент-Люсія на сході Карибського моря. Там є вулкани, тропічні ліси та пляжі з чорним піском. Напрямок дуже часто обирають для медового місяця в пошуках романтичного відпочинку, тож у кожному готелі будуть закохані парочки. Погодьтеся, не найкраще місце для самотньої мандрівки.

Сент-Люсія
Острів Сент-Люсія, Кариби. Фото: Tripadvisor

"Як і в більшості місць на Карибах, тут "все включено", тому не було особливої атмосфери для мандрівників-одинаків. Це більше схоже на місце для медового місяця", — пояснила Емілі Лакстон.

Дівчина порадила їхати з друзями в Берлін, оскільки столиця Німеччини славиться нічним життям. Очевидно, соло-туристам буде самотньо, і насолода від доступних розваг поблякне.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, серед українських туристів неабияк популярні термальні курорти, особливо на Закарпатті. Йдеться про Косино, Велятино, Берегове та інші локації. Їхні води насичені мінералами та сприяють оздоровленню організму.

Також ми писали про три курорти на океанському узбережжі. Путівки коштують недешево, але туристи отримують незабутні враження. Влітку 2025 року за системою обслуговування "все включено" доступний відпочинок у Португалії, Таїланді та на Шрі-Ланці.

туристи поїздки відпочинок подорож курорти
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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