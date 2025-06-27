Термальні води на Закарпатті — що про це відомо

Найкращі термальні джерела — де знайти на Закарпатті
Гірськолижні, морські або бальнеологічні — яких тільки курортів немає в Україні. І серед них доволі популярні — термальні. Такі курорти у нашій країні, в основному, зосереджені на Закарпатті, але також вони існують у Херсонській області й в Криму.
Редакція Новини.LIVE розповідає про найкращі термальні води Закарпаття.
Термальні води Косино
Оздоровчо-рекреаційний комплекс збудували посеред 200-річного дубового гаю у селі Косонь. Справжньою родзинкою цього місця є найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров’я" з фонтанами-джакузі у формі традиційних закарпатських напоїв (пива, вина, кави та паленки – угорської фруктової горілки).
Золоті гори
Це готельно-ресторанний комплекс з 2 км від Ужгорода з п'ятьма термальними басейнами. За хімічними характеристиками вода дуже подібна до термальних вод на курортах у Франції, Чехії та Німеччини. Вважається, що купатися у такій воді дуже корисно людям з анемією, цукровим діабетом, подагрою.
Комплекс Еко-Термаль
Ще одна відпочинкова зона у селі Косонь. Тут термальна вода б'є зі свердловини, глибина якої сягає 1,2 тис. метрів. На своєму шляху вода насичується багатьма мікроелементами та мінералами, а коли температура підвищується — зростає мінералізація та концентрація натрію, фтору та інших корисних речовин.
Спортивна база "Закарпаття"
Повноцінний санаторій з досвідченими лікарями, які використовують гарячу мінеральну воду для оздоровлення пацієнтів. Вважається, що термальні води здатні підлікувати увесь організм. База розташована у місті Берегове.
Комплекс Теплі води
Один із найвідоміших курортів з термальними водами функціонує у селі Велятино. Термальні джерела тут видобувають зі свердловин завглибшки 1 тис. метрів з температурою +36 градусів.
Мінералізація води сягає 100 грамів на літр — це у 33 рази вище мінералізації морської води. Так, воду використовують для:
- лікування захворювань опорно-рухового апарату;
- лікування шкірних захворювань;
- зміцнення серцево-судинної системи людини;
- нормалізації психологічного здоров’я;
- відновлення легенів після респіраторних захворювань.
Термальні води Закарпаття — у чому їх унікальність
Термальні води, завдяки своєму мінеральному складу та додаткових газів, мають лікувальні властивості.
Нагадаємо, що одним із найпопулярнішим дорогоцінним камінням у світі є алмази. Багато країн у світі збагачуються на видобутку цих мінералів. Дізнавайтесь також, чому Закарпаття відіграє вагому роль у промисловій сфері України.
Читайте Новини.LIVE!