Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Найкращі термальні джерела — де знайти на Закарпатті

Найкращі термальні джерела — де знайти на Закарпатті

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:20
Термальні води на Закарпатті — що про це відомо
Термальні води на Закарпатті. Фото: Kosino.ua
Ключові моменти Термальні води Косино Золоті гори Комплекс Еко-Термаль Спортивна база "Закарпаття" Комплекс Теплі води Термальні води Закарпаття — у чому їх унікальність

Гірськолижні, морські або бальнеологічні — яких тільки курортів немає в Україні. І серед них доволі популярні — термальні. Такі курорти у нашій країні, в основному, зосереджені на Закарпатті, але також вони існують у Херсонській області й в Криму. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про найкращі термальні води Закарпаття. 

Реклама
Читайте також:

Термальні води Косино 

Оздоровчо-рекреаційний комплекс збудували посеред 200-річного дубового гаю у селі Косонь. Справжньою родзинкою цього місця є найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров’я" з фонтанами-джакузі у формі традиційних закарпатських напоїв (пива, вина, кави та паленки – угорської фруктової горілки).

Золоті гори 

Це готельно-ресторанний комплекс з 2 км від Ужгорода з п'ятьма термальними басейнами. За хімічними характеристиками вода дуже подібна до термальних вод на курортах у Франції, Чехії та Німеччини. Вважається, що купатися у такій воді дуже корисно людям з анемією, цукровим діабетом, подагрою. 

Комплекс Еко-Термаль 

Ще одна відпочинкова зона у селі Косонь. Тут термальна вода б'є зі свердловини, глибина якої сягає 1,2 тис. метрів. На своєму шляху вода насичується багатьма мікроелементами та мінералами, а коли температура підвищується — зростає мінералізація та концентрація натрію, фтору та інших корисних речовин.

Спортивна база "Закарпаття" 

Повноцінний санаторій з досвідченими лікарями, які використовують гарячу мінеральну воду для оздоровлення пацієнтів. Вважається, що термальні води здатні підлікувати увесь організм. База розташована у місті Берегове.

Комплекс Теплі води 

Один із найвідоміших курортів з термальними водами функціонує у селі Велятино. Термальні джерела тут видобувають зі свердловин завглибшки 1 тис. метрів з температурою +36 градусів.

Мінералізація води сягає 100 грамів на літр — це у 33 рази вище мінералізації морської води. Так, воду використовують для:

  • лікування захворювань опорно-рухового апарату;
  • лікування шкірних захворювань;
  • зміцнення серцево-судинної системи людини;
  • нормалізації психологічного здоров’я;
  • відновлення легенів після респіраторних захворювань.

Термальні води Закарпаття — у чому їх унікальність

Термальні води, завдяки своєму мінеральному складу та додаткових газів, мають лікувальні властивості. 

Нагадаємо, що одним із найпопулярнішим дорогоцінним камінням у світі є алмази. Багато країн у світі збагачуються на видобутку цих мінералів. Дізнавайтесь також, чому Закарпаття відіграє вагому роль у промисловій сфері України. 

відпочинок Закарпаття курорти лікування термальні води
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації