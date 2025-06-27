Термальні води на Закарпатті — що про це відомо

Термальні води на Закарпатті. Фото: Kosino.ua

Гірськолижні, морські або бальнеологічні — яких тільки курортів немає в Україні. І серед них доволі популярні — термальні. Такі курорти у нашій країні, в основному, зосереджені на Закарпатті, але також вони існують у Херсонській області й в Криму.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найкращі термальні води Закарпаття.

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Термальні води Косино

Оздоровчо-рекреаційний комплекс збудували посеред 200-річного дубового гаю у селі Косонь. Справжньою родзинкою цього місця є найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров’я" з фонтанами-джакузі у формі традиційних закарпатських напоїв (пива, вина, кави та паленки – угорської фруктової горілки).

Золоті гори

Це готельно-ресторанний комплекс з 2 км від Ужгорода з п'ятьма термальними басейнами. За хімічними характеристиками вода дуже подібна до термальних вод на курортах у Франції, Чехії та Німеччини. Вважається, що купатися у такій воді дуже корисно людям з анемією, цукровим діабетом, подагрою.

Комплекс Еко-Термаль

Ще одна відпочинкова зона у селі Косонь. Тут термальна вода б'є зі свердловини, глибина якої сягає 1,2 тис. метрів. На своєму шляху вода насичується багатьма мікроелементами та мінералами, а коли температура підвищується — зростає мінералізація та концентрація натрію, фтору та інших корисних речовин.

Спортивна база "Закарпаття"

Повноцінний санаторій з досвідченими лікарями, які використовують гарячу мінеральну воду для оздоровлення пацієнтів. Вважається, що термальні води здатні підлікувати увесь організм. База розташована у місті Берегове.

Комплекс Теплі води

Один із найвідоміших курортів з термальними водами функціонує у селі Велятино. Термальні джерела тут видобувають зі свердловин завглибшки 1 тис. метрів з температурою +36 градусів.

Мінералізація води сягає 100 грамів на літр — це у 33 рази вище мінералізації морської води. Так, воду використовують для:

лікування захворювань опорно-рухового апарату;

лікування шкірних захворювань;

зміцнення серцево-судинної системи людини;

нормалізації психологічного здоров’я;

відновлення легенів після респіраторних захворювань.

Термальні води Закарпаття — у чому їх унікальність

Термальні води, завдяки своєму мінеральному складу та додаткових газів, мають лікувальні властивості.

Нагадаємо, що одним із найпопулярнішим дорогоцінним камінням у світі є алмази. Багато країн у світі збагачуються на видобутку цих мінералів. Дізнавайтесь також, чому Закарпаття відіграє вагому роль у промисловій сфері України.