Термальные воды на Закарпатье — что об этом известно

Термальные воды на Закарпатье. Фото: Kosino.ua

Горнолыжные, морские или бальнеологические — каких только курортов нет в Украине. И среди них довольно популярны — термальные. Такие курорты в нашей стране, в основном, сосредоточены на Закарпатье, но также они существуют в Херсонской области и в Крыму.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о лучших термальных водах Закарпатья.

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Термальные воды Косино

Оздоровительно-рекреационный комплекс построили посреди 200-летней дубовой рощи в селе Косонь. Настоящей изюминкой этого места является крупнейший в мире термальный бассейн "Золотой кран здоровья" с фонтанами-джакузи в форме традиционных закарпатских напитков (пива, вина, кофе и паленки — венгерской фруктовой водки).

Золотые горы

Это гостинично-ресторанный комплекс в 2 км от Ужгорода с пятью термальными бассейнами. По химическим характеристикам вода очень похожа на термальные воды на курортах во Франции, Чехии и Германии. Считается, что купаться в такой воде очень полезно людям с анемией, сахарным диабетом, подагрой.

Комплекс Эко-Термаль

Еще одна зона отдыха в селе Косонь. Здесь термальная вода бьет из скважины, глубина которой достигает 1,2 тыс. метров. На своем пути вода насыщается многими микроэлементами и минералами, а когда температура повышается — растет минерализация и концентрация натрия, фтора и других полезных веществ.

Спортивная база "Закарпатье"

Полноценный санаторий с опытными врачами, которые используют горячую минеральную воду для оздоровления пациентов. Считается, что термальные воды способны подлечить весь организм. База расположена в городе Береговое.

Комплекс Теплые воды

Один из самых известных курортов с термальными водами функционирует в селе Велятино. Термальные источники здесь добывают из скважин глубиной 1 тыс. метров с температурой +36 градусов.

Минерализация воды достигает 100 граммов на литр — это в 33 раза выше минерализации морской воды. Так, воду используют для:

лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата;

лечения кожных заболеваний;

укрепления сердечно-сосудистой системы человека;

нормализации психологического здоровья;

восстановления легких после респираторных заболеваний.

Термальные воды Закарпатья — в чем их уникальность

Термальные воды, благодаря своему минеральному составу и дополнительных газов, обладают лечебными свойствами.

Напомним, что одним из самых популярных драгоценных камней в мире являются алмазы. Многие страны в мире обогащаются на добыче этих минералов. Узнавайте также, почему Закарпатье играет важную роль в промышленной сфере Украины.