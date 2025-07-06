Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Опасно и скучно — где не стоит отдыхать соло-туристам в 2025

Опасно и скучно — где не стоит отдыхать соло-туристам в 2025

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 09:05
Худшие города для соло-отдыха — куда не стоит ехать туристам в 2025
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Часто туристы ездят на курорты соло, то есть не парами, без друзей и детей. Отдых в одиночестве позволяет получить максимальное удовольствие от процесса, не отвлекаясь на окружающих. Но не все направления считаются безопасными для путешествия в одиночку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курортные страны не подходят для соло-путешествий.

Реклама
Читайте также:

Куда не рекомендуют ездить в одиночку

Далеко не все туристы считают столицу Греции безопасной. Это популярная локация для отдыхающих, но в Афинах можно легко стать жертвой уличных грабителей. Избегать преступных районов не поможет, ведь город наполнен мелкими хулиганами, которые занимаются мошенничеством в любое время суток.

Грабители подстерегают одиноких путешественников, занятых созерцанием впечатляющих достопримечательностей, и пользуются невнимательностью людей. Особенно опасно стоять возле банкоматов и ходить по местным рынкам. Из-за больших толп почти невозможно понять, кто обокрал ваши карманы минуту назад.

Афіни
Туристы в Афинах. Фото: Tripadvisor

Опытная соло-путешественница Эмили Лакстон (посетила более 60 стран) рассказала изданию Daily Mail, какие популярные туристические города не следует посещать в одиночку. Но причины связаны не с безопасностью. Девушка посоветовала избегать Египта, особенно его столицы. По словам Эмили, "Каир может оказаться слишком потрясающим для гостей-одиночек".

Другая известная на весь мир туристическая локация — остров Сент-Люсия на востоке Карибского моря. Там есть вулканы, тропические леса и пляжи с черным песком. Направление очень часто выбирают для медового месяца в поисках романтического отдыха, поэтому в каждом отеле будут влюбленные парочки. Согласитесь, не лучшее место для одинокого путешествия.

Сент-Люсія
Остров Сент-Люсия, Карибы. Фото: Tripadvisor

"Как и в большинстве мест на Карибах, здесь "все включено", поэтому не было особой атмосферы для путешественников-одиночек. Это больше похоже на место для медового месяца", — пояснила Эмили Лакстон.

Девушка посоветовала ехать с друзьями в Берлин, поскольку столица Германии славится ночной жизнью. Очевидно, соло-туристам будет одиноко, и наслаждение от доступных развлечений поблекнет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, среди украинских туристов очень популярны термальные курорты, особенно на Закарпатье. Речь идет о Косино, Велятино, Берегово и других локациях. Их воды насыщены минералами и способствуют оздоровлению организма.

Также мы писали о трех курортах на океанском побережье. Путевки стоят недешево, но туристы получают незабываемые впечатления. Летом 2025 года по системе обслуживания "все включено" доступен отдых в Португалии, Таиланде и на Шри-Ланке.

туристы поездки отдых путешествие курорты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации