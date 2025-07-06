Худшие города для соло-отдыха — куда не стоит ехать туристам в 2025

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Часто туристы ездят на курорты соло, то есть не парами, без друзей и детей. Отдых в одиночестве позволяет получить максимальное удовольствие от процесса, не отвлекаясь на окружающих. Но не все направления считаются безопасными для путешествия в одиночку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курортные страны не подходят для соло-путешествий.

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Далеко не все туристы считают столицу Греции безопасной. Это популярная локация для отдыхающих, но в Афинах можно легко стать жертвой уличных грабителей. Избегать преступных районов не поможет, ведь город наполнен мелкими хулиганами, которые занимаются мошенничеством в любое время суток.

Грабители подстерегают одиноких путешественников, занятых созерцанием впечатляющих достопримечательностей, и пользуются невнимательностью людей. Особенно опасно стоять возле банкоматов и ходить по местным рынкам. Из-за больших толп почти невозможно понять, кто обокрал ваши карманы минуту назад.

Туристы в Афинах. Фото: Tripadvisor

Опытная соло-путешественница Эмили Лакстон (посетила более 60 стран) рассказала изданию Daily Mail, какие популярные туристические города не следует посещать в одиночку. Но причины связаны не с безопасностью. Девушка посоветовала избегать Египта, особенно его столицы. По словам Эмили, "Каир может оказаться слишком потрясающим для гостей-одиночек".

Другая известная на весь мир туристическая локация — остров Сент-Люсия на востоке Карибского моря. Там есть вулканы, тропические леса и пляжи с черным песком. Направление очень часто выбирают для медового месяца в поисках романтического отдыха, поэтому в каждом отеле будут влюбленные парочки. Согласитесь, не лучшее место для одинокого путешествия.

Остров Сент-Люсия, Карибы. Фото: Tripadvisor

"Как и в большинстве мест на Карибах, здесь "все включено", поэтому не было особой атмосферы для путешественников-одиночек. Это больше похоже на место для медового месяца", — пояснила Эмили Лакстон.

Девушка посоветовала ехать с друзьями в Берлин, поскольку столица Германии славится ночной жизнью. Очевидно, соло-туристам будет одиноко, и наслаждение от доступных развлечений поблекнет.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, среди украинских туристов очень популярны термальные курорты, особенно на Закарпатье. Речь идет о Косино, Велятино, Берегово и других локациях. Их воды насыщены минералами и способствуют оздоровлению организма.

Также мы писали о трех курортах на океанском побережье. Путевки стоят недешево, но туристы получают незабываемые впечатления. Летом 2025 года по системе обслуживания "все включено" доступен отдых в Португалии, Таиланде и на Шри-Ланке.