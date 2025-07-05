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Головна Економіка Рай для закоханих — скільки треба грошей на курортний відпочинок

Рай для закоханих — скільки треба грошей на курортний відпочинок

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 09:05
Курорти для закоханих — де провести найкращий романтичний відпочинок у 2025
Курортний відпочинок. Фото: Tripadvisor

В пошуках романтики туристи можуть поїхати в Італію, на грецькі острови чи в далеку Індонезію. Існує безліч курортів, які підійдуть закоханим, бо там пропонують поселення у пляжних віллах, вечері з видом на океан, парні масажі тощо. Незабутні враження будуть забезпечені.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які курорти поїхати за романтикою у 2025 році.

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Часто парочки обирають острів Санторіні (Греція) для романтичного відпочинку чи медового місяця. Там білі будиночки контрастують із глибоким синім морем, а заходи сонця змушують затамувати подих. Закохані можуть поселитися в невеликому готелі з мінімумом гостей і насолоджуватися спокоєм удвох.

Бюджетним варіантом буде проживання у кемпінгу. Двомісний шатер обійдеться українцям у 10 279 грн за шість ночей. По-перше, це максимально романтична атмосфера, по-друге, вдасться зекономити кошти на готелі. В розпорядженні мешканців — фітнес-центр, гідромасажні ванни, басейн, ресторан і бар.

Острів Санторіні
Відпочинок на острові Санторіні. Фото: Tripadvisor

Другий популярний напрямок — Індонезія. В пошуках романтики рекомендують відвідати Гілі-Мено, який часто називають островом молодят. Там гостей чекають чарівні пляжі, недорогі бунгало та готелі, активні розваги (велосипеди, човни, дайвінг, риболовля), морепродукти в місцевих варунгах тощо.

За поселення в окремій віллі з басейном (Les Villas Ottalia Yoga & Diving) потрібно заплатити 42 286 грн за шість ночей. Зате відстань до пляжу — буквально кілька метрів.

Індонезія
Відпочинок в Індонезії. Фото: Tripadvisor

Третій курорт, куди їздять відпочивати майже всі парочки, — це Мальдіви. Острівна держава розташована в Південній Азії на групі коралових островів. Туристів забезпечують шикарними умовами обслуговування, чистими пляжами, розкішними ресторанами, п’ятизірковими готелями, ультрасучасними спа-салонами. І все це серед пишних джунглів.

Поселення на шість днів у гостьовому будинку Koimala Hotel обійдеться всього в 15 983 грн. До послуг гостей — приватний пляж, загальний лаундж, тераса, ресторан і місцеві розваги. На території присутній дитячий майданчик, можна пограти в дартс або зайнятися велосипедними прогулянками.

Мальдіви
Відпочинок на Мальдівах. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, найкращі курорти на океанському узбережжі розташовані в Португалії, на Шрі-Ланці та в Таїланді. Ми дізналися, скільки коштує відпочинок у липні 2025 року та обслуговування за системою "все включено".

Також ми писали, на яких курортах відпочивають світові знаменитості. Кайлі Міноуг часто відвідує готель SHA Wellness Clinic в Іспанії, телеведуча Опра Вінфрі їздить на острів Антигуа і Барбуда, Крістіна Агілера була на Ямайці, а Орландо Блум любить французький Сен-Тропе.

відпочинок Індонезія Греція курорти Мальдіви ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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