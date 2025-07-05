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Рай для влюбленных — сколько нужно денег на курортный отдых

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 09:05
Курорты для влюбленных — где провести лучший романтический отдых в 2025
Курортный отдых. Фото: Tripadvisor

В поисках романтики туристы могут поехать в Италию, на греческие острова или в далекую Индонезию. Существует множество курортов, которые подойдут влюбленным, ведь там предлагают поселение в пляжных виллах, ужины с видом на океан, парные массажи и др. Незабываемые впечатления будут обеспечены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие курорты поехать за романтикой в 2025 году.

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Три курорта для влюбленных

Часто парочки выбирают остров Санторини (Греция) для романтического отдыха или медового месяца. Там белые домики контрастируют с глубоким синим морем, а закаты заставляют затаить дыхание. Влюбленные могут поселиться в небольшом отеле с минимумом гостей и наслаждаться спокойствием вдвоем.

Бюджетным вариантом будет проживание в кемпинге. Двухместный шатер обойдется украинцам в 10 279 грн за шесть ночей. Во-первых, это максимально романтическая атмосфера, во-вторых, удастся сэкономить деньги на отеле. В распоряжении жильцов — фитнес-центр, гидромассажные ванны, бассейн, ресторан и бар.

Острів Санторіні
Отдых на острове Санторини. Фото: Tripadvisor

Второе популярное направление — Индонезия. В поисках романтики рекомендуют посетить Гили-Мено, который часто называют островом молодоженов. Там гостей ждут волшебные пляжи, недорогие бунгало и отели, активные развлечения (велосипеды, лодки, дайвинг, рыбалка), морепродукты в местных варунгах и многое другое.

За поселение в отдельной вилле с бассейном (Les Villas Ottalia Yoga & Diving) нужно заплатить 42 286 грн за шесть ночей. Зато расстояние до пляжа — буквально несколько метров.

Індонезія
Отдых в Индонезии. фото: Tripadvisor

Третий курорт, куда ездят отдыхать почти все парочки, — это Мальдивы. Островное государство расположено в Южной Азии на группе коралловых островов. Туристов обеспечивают шикарными условиями обслуживания, чистыми пляжами, роскошными ресторанами, пятизвездочными отелями, ультрасовременными спа-салонами. И все это среди пышных джунглей.

Поселение на шесть дней в гостевом доме Koimala Hotel обойдется всего в 15 983 грн. К услугам гостей — частный пляж, общий лаундж, терраса, ресторан и местные развлечения. На территории присутствует детская площадка, можно поиграть в дартс или заняться велосипедными прогулками.

Мальдіви
Отдых на Мальдивах. фото: Tripadvisor

Напомним, лучшие курорты на океанском побережье расположены в Португалии, на Шри-Ланке и в Таиланде. Мы узнали, сколько стоит отдых в июле 2025 года и обслуживание по системе "все включено".

Также мы писали, на каких курортах отдыхают мировые знаменитости. Кайли Миноуг часто посещает отель SHA Wellness Clinic в Испании, телеведущая Опра Уинфри ездит на остров Антигуа и Барбуда, Кристина Агилера была на Ямайке, а Орландо Блум любит французский Сен-Тропе.

отдых Индонезия Греция курорты Мальдивы цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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