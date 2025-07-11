Сувенір з курорту — що туристам заборонено вивозити за кордон

Дівчина з валізою. Фото: Pexels

Чимало туристів після відпочинку на курорті хочуть привезти додому пам’ятні сувеніри, наприклад, мушлю з пляжу, пісок у баночці тощо. Але в багатьох країнах існують заборони на транспортування подібних речей. Доведеться заплатити чималий штраф за порушення правила.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які предмети заборонено вивозити з курортів.

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Заборона на сувеніри

Відпочиваючи на морському чи океанському узбережжі, важко втриматися від спокуси забрати кілька мушель з пляжу, особливо дуже красивих. Їх хочеться привести додому і роздати друзям як сувенір. Але в багатьох країнах черепашки заборонено вивозити. Таке обмеження діє в популярному для туристів Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Новій Зеландії та Домінікані.

В Італії суворо ставляться до збереження історичних об’єктів, тому на кордоні не пропустять людину зі фрагментом старовинної мозаїки чи відколотим від розвалин мармуром. Плюс відпочивальникам не дозволяють чіпати пісок на пляжах, що належать до морських заповідників. Порушників чекає штраф до 3 000 євро, а вдруге — навіть ув’язнення.

До піску ревно ставляться на деяких інших курортах, не лише італійських. Зокрема в Таїланді його вважають власністю короля, тому вивезення за кордон під табу. На Гавайях за спробу транспортування чорного вулканічного піску загрожує фінансова санкція в розмірі 100 000 доларів.

Інші курортні заборони включають:

Туреччина — килими без сертифікат, де вказується вік виробу;

В’єтнам — антикваріат, корали, рідкісні рослини та опудала черепах (ця тварина священна);

Домініканська республіка — деякі види орхідей, серцевина пальмового дерева, національна валюта песо, історичні артефакти, навіть знайдені під час дайвінгу;

Туніс — ліки, шкіряні вироби, сувеніри з пальмової олії, вироби з дерева;

Йорданія — вироби зі слонової кістки, опудала тварин, антикваріат старше 100 років, зразки флори та фауни Червоного моря;

ОАЕ — плоди пальми, насіння, дикі тварини, предмети культурної та історичної спадщини;

Індія — шкури тигрів та інших диких тварин, вироби з шкіри рідкісних рептилій та слонової кістки, живі рослини.

З Китаю туристам не вдасться вивезти предмети мистецтва, живопису і графіки, а також ювелірні прикраси, якщо вони не супроводжуються чеком із магазину. На Сейшельських островах діє заборона на транспортування мушель, коралів, виробів зі шкіри риби без спеціального дозвілу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські туристи можуть поїхати на відпочинок у Грецію, заплативши до 500 євро. Курортні острови, особливо Крит, приваблюють відпочивальників з усього світу. За путівку "все включено" потрібно заплатити в липні мінімум 23 379 грн.

Також ми писали, на яких курортах відпочивали зірки українського шоу-бізнесу. Акторки Анна Саліванчук і Анна Кошмал обрали античну Грецію, співачка Світлана Тарабарова — сонячну Болгарію, телеведучий Володимир Остапчук — незабутню Чорногорію.