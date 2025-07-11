Сувенир с курорта — что туристам запрещено вывозить за границу

Девушка с чемоданом. Фото: Pexels

Многие туристы после отдыха на курорте хотят привезти домой памятные сувениры, например, ракушку с пляжа, песок в баночке и тому подобное. Но во многих странах существуют запреты на транспортировку подобных вещей. Придется заплатить немалый штраф за нарушение правила.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие предметы запрещено вывозить с курортов.

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Запрет на сувениры

Отдыхая на морском или океанском побережье, трудно удержаться от соблазна забрать несколько ракушек с пляжа, особенно очень красивых. Их хочется привести домой и раздать друзьям в качестве сувенира. Но во многих странах ракушки запрещено вывозить. Такое ограничение действует в популярном для туристов Египте, ОАЭ, Таиланде, Новой Зеландии и Доминикане.

В Италии строго относятся к сохранению исторических объектов, поэтому на границе не пропустят человека с фрагментом старинной мозаики или отколотым от развалин мрамором. Плюс отдыхающим не разрешают трогать песок на пляжах, относящихся к морским заповедникам. Нарушителей ждет штраф до 3 000 евро, а второй раз — даже заключение в тюрьму.

К песку ревностно относятся на некоторых других курортах, не только итальянских. В частности в Таиланде его считают собственностью короля, поэтому вывоз за границу под табу. На Гавайях за попытку транспортировки черного вулканического песка грозит финансовая санкция в размере 100 000 долларов.

Другие курортные запреты включают:

Турция — ковры без сертификата, где указывается возраст изделия;

Вьетнам — антиквариат, кораллы, редкие растения и чучела черепах (это животное священное);

Доминиканская республика — некоторые виды орхидей, сердцевина пальмового дерева, национальная валюта песо, исторические артефакты, даже найденные во время дайвинга;

Тунис — лекарства, кожаные изделия, сувениры из пальмового масла, изделия из дерева;

Иордания — изделия из слоновой кости, чучела животных, антиквариат старше 100 лет, образцы флоры и фауны Красного моря;

ОАЭ — плоды пальмы, семена, дикие животные, предметы культурного и исторического наследия;

Индия — шкуры тигров и других диких животных, изделия из кожи редких рептилий и слоновой кости, живые растения.

Из Китая туристам не удастся вывезти предметы искусства, живописи и графики, а также ювелирные украшения, если они не сопровождаются чеком из магазина. На Сейшельских островах действует запрет на транспортировку ракушек, кораллов, изделий из кожи рыбы без специального разрешения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские туристы могут поехать на отдых в Грецию, заплатив до 500 евро. Курортные острова, особенно Крит, привлекают отдыхающих со всего мира. За путевку "все включено" нужно заплатить в июле минимум 23 379 грн.

Также мы писали, на каких курортах отдыхали звезды украинского шоу-бизнеса. Актрисы Анна Саливанчук и Анна Кошмал выбрали античную Грецию, певица Светлана Тарабарова — солнечную Болгарию, телеведущий Владимир Остапчук — незабываемую Черногорию.