Українські зірки на курорті — де відпочивали Остапчук, Тарабарова, Саліванчук та інші

Акторка Анна Саліванчук. Фото: salivanchuk.anna/Instagram

З настанням літа українські зірки роз’їжджаються по світу для курортного відпочинку. Хтось обирає сонячну Болгарію, когось тягне в античну Грецію. Цікаво дізнатися, де полюбляють проводити літню відпустку відомі люди.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які напрямки обрали для відпочинку українські зірки.

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Кадрами з відпустки зірки часто діляться в соціальних мережах, зокрема Instagram. Промоніторивши сторінки представників вітчизняного шоу-бізнесу, ми дізналися, куди вони вирушили відпочивати зі своїми сім’ями. Обрані напрямки популярні серед українських туристів.

Анна Саліванчук

Акторка вирушила з синами в Грецію, обравши Ханіоті. Це невеликий мальовничий курорт на півострові Халкідіки, відомий чистим пляжем, вкритим дрібною галькою. Там доступно чимало розваг: віндсерфінг, катання на водних лижах, відвідування фестивалів тощо. У липні 2025 року путівки на Халкідіки коштують від 24 423 грн за три дні (проживання у готелі за системою "все включено").

Анна Саліванчук на відпочинку. Фото: salivanchuk.anna/Instagram

Світлана Тарабарова

Співачка разом із чоловіком побувала в сонячній Болгарії, обравши місто Несебир на березі Чорного моря. Судячи зі світлин в Instagram, пара влаштувала собі романтичний відпочинок, оскільки вперше за довгий час поїхала за кордон без дітей. Вартість триденного проживання на курорті починається від 21 221 грн (all inclusive).

Світлана Тарабарова на відпочинку. Фото: tarabarova/Instagram

Анна Кошмал

Акторка повезла сина та доньку на відпочинок у Грецію. Вони зупинилися на популярному серед туристів острові Крит. Саме там знаходиться найбільший в Європі гірський каньйон і зародилася стародавня мінойська цивілізація. Щоб провести час на курорті за системою обслуговування "все включено", потрібно заплатити від 36 934 грн за чотири дні.

Анна Кошмал на відпочинку. Фото: smorkovkina/Instagram

Володимир Остапчук

Телеведучий повіз дружину Катерину і сина Тимофія на морське узбережжя. Сім’я зупинилася в розкішному будинку з басейном, дивовижним краєвидом і всіма зручностями. Подружжя обрало для відпустки незабутню Чорногорію, аби насолодитися пляжним відпочинком. Залежно від курорту, вартість путівок починається від 21 463 грн за два дні.

Володимир Остапчук на відпочинку. Фото: ostapchukkaterynaa/Instagram

Катерина Кузнецова

Акторка у 2025 році обрала для комфортного відпочинку Канарські острови. Вона опублікувала чимало фотографій та відео з Тенеріфе, де проводила насичені дні біля океану.

Катерина Кузнецова на відпочинку. Фото: katykino/Instagram

Нагадаємо, українці можуть поїхати у відпустку на один із островів Греції, витративши до 500 євро. Стільки коштує відпочинок у готелі за системою "все включено" на острові Крит. Якщо не купувати путівку, а лише бронювати кімнату, вдасться заплатити менше.

Також ми писали, що українці можуть орендувати ставок для риболовлі та відпочинку. Потрібно взяти участь в аукціоні, а без торгів оренду надають для ведення особистого господарства. Середньозважена ціна становить 193,50 грн за 1 гектар.