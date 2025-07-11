Українські зірки на курорті — де відпочивали Остапчук, Тарабарова, Саліванчук та інші

Українські зірки на курорті — де люблять відпочивати знаменитості
З настанням літа українські зірки роз’їжджаються по світу для курортного відпочинку. Хтось обирає сонячну Болгарію, когось тягне в античну Грецію. Цікаво дізнатися, де полюбляють проводити літню відпустку відомі люди.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які напрямки обрали для відпочинку українські зірки.
В яких країнах відпочивали знаменитості
Кадрами з відпустки зірки часто діляться в соціальних мережах, зокрема Instagram. Промоніторивши сторінки представників вітчизняного шоу-бізнесу, ми дізналися, куди вони вирушили відпочивати зі своїми сім’ями. Обрані напрямки популярні серед українських туристів.
- Анна Саліванчук
Акторка вирушила з синами в Грецію, обравши Ханіоті. Це невеликий мальовничий курорт на півострові Халкідіки, відомий чистим пляжем, вкритим дрібною галькою. Там доступно чимало розваг: віндсерфінг, катання на водних лижах, відвідування фестивалів тощо. У липні 2025 року путівки на Халкідіки коштують від 24 423 грн за три дні (проживання у готелі за системою "все включено").
- Світлана Тарабарова
Співачка разом із чоловіком побувала в сонячній Болгарії, обравши місто Несебир на березі Чорного моря. Судячи зі світлин в Instagram, пара влаштувала собі романтичний відпочинок, оскільки вперше за довгий час поїхала за кордон без дітей. Вартість триденного проживання на курорті починається від 21 221 грн (all inclusive).
- Анна Кошмал
Акторка повезла сина та доньку на відпочинок у Грецію. Вони зупинилися на популярному серед туристів острові Крит. Саме там знаходиться найбільший в Європі гірський каньйон і зародилася стародавня мінойська цивілізація. Щоб провести час на курорті за системою обслуговування "все включено", потрібно заплатити від 36 934 грн за чотири дні.
- Володимир Остапчук
Телеведучий повіз дружину Катерину і сина Тимофія на морське узбережжя. Сім’я зупинилася в розкішному будинку з басейном, дивовижним краєвидом і всіма зручностями. Подружжя обрало для відпустки незабутню Чорногорію, аби насолодитися пляжним відпочинком. Залежно від курорту, вартість путівок починається від 21 463 грн за два дні.
- Катерина Кузнецова
Акторка у 2025 році обрала для комфортного відпочинку Канарські острови. Вона опублікувала чимало фотографій та відео з Тенеріфе, де проводила насичені дні біля океану.
Нагадаємо, українці можуть поїхати у відпустку на один із островів Греції, витративши до 500 євро. Стільки коштує відпочинок у готелі за системою "все включено" на острові Крит. Якщо не купувати путівку, а лише бронювати кімнату, вдасться заплатити менше.
Також ми писали, що українці можуть орендувати ставок для риболовлі та відпочинку. Потрібно взяти участь в аукціоні, а без торгів оренду надають для ведення особистого господарства. Середньозважена ціна становить 193,50 грн за 1 гектар.
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