Украинские звезды на курорте — где отдыхали Остапчук, Тарабарова, Саливанчук и другие

Украинские звезды на курорте — где любят отдыхать знаменитости
С наступлением лета украинские звезды разъезжаются по миру для курортного отдыха. Кто-то выбирает солнечную Болгарию, кого-то тянет в античную Грецию. Интересно узнать, где любят проводить летний отпуск известные люди.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие направления выбрали для отдыха украинские звезды.
В каких странах отдыхали знаменитости
Кадрами из отпуска звезды часто делятся в социальных сетях, в частности Instagram. Промониторив страницы представителей отечественного шоу-бизнеса, мы узнали, куда они отправились отдыхать со своими семьями. Выбранные направления популярны среди украинских туристов.
- Анна Саливанчук
Актриса отправилась с сыновьями в Грецию, выбрав Ханиоти. Это небольшой живописный курорт на полуострове Халкидики, известный чистым пляжем, покрытым мелкой галькой. Там доступно немало развлечений: виндсерфинг, катание на водных лыжах, посещение фестивалей и т.д. В июле 2025 года путевки на Халкидики стоят от 24 423 грн за три дня (проживание в отеле по системе "все включено").
- Светлана Тарабарова
Певица вместе с мужем побывала в солнечной Болгарии, выбрав город Несебир на берегу Черного моря. Судя по фотографиям в Instagram, пара устроила себе романтический отдых, поскольку впервые за долгое время поехала за границу без детей. Стоимость трехдневного проживания на курорте начинается от 21 221 грн (all inclusive).
- Анна Кошмал
Актриса повезла сына и дочь на отдых в Грецию. Они остановились на популярном среди туристов острове Крит. Именно там находится самый большой в Европе горный каньон и зародилась древняя минойская цивилизация. Чтобы провести время на курорте на системой обслуживания "все включено", нужно заплатить от 36 934 грн за четыре дня.
- Владимир Остапчук
Телеведущий повез жену Екатерину и сына Тимофея на морское побережье. Семья остановилась в роскошном доме с бассейном, удивительным видом на горы и всеми удобствами. Супруги выбрали для отпуска незабываемую Черногорию, дабы насладиться пляжным отдыхом. В зависимости от курорта, стоимость путевок начинается от 21 463 грн за два дня.
- Екатерина Кузнецова
Актриса в 2025 году выбрала для комфортного отдыха Канарские острова. Она опубликовала немало фотографий и видео с Тенерифе, где проводила насыщенные дни у океана.
Напомним, украинцы могут поехать в отпуск на один из островов Греции, потратив до 500 евро. Столько стоит отдых в отеле по системе "все включено" на острове Крит. Если не покупать путевку, а лишь бронировать комнату, удастся заплатить меньше.
Также мы писали, что украинцы могут арендовать пруд для рыбалки и отдыха. Нужно принять участие в аукционе, а без торгов аренду предоставляют для ведения личного хозяйства. Средневзвешенная цена составляет 193,50 грн за 1 гектар.
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