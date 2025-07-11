Украинские звезды на курорте — где отдыхали Остапчук, Тарабарова, Саливанчук и другие

Актриса Анна Саливанчук. Фото: salivanchuk.anna/Instagram

С наступлением лета украинские звезды разъезжаются по миру для курортного отдыха. Кто-то выбирает солнечную Болгарию, кого-то тянет в античную Грецию. Интересно узнать, где любят проводить летний отпуск известные люди.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие направления выбрали для отдыха украинские звезды.

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Кадрами из отпуска звезды часто делятся в социальных сетях, в частности Instagram. Промониторив страницы представителей отечественного шоу-бизнеса, мы узнали, куда они отправились отдыхать со своими семьями. Выбранные направления популярны среди украинских туристов.

Анна Саливанчук

Актриса отправилась с сыновьями в Грецию, выбрав Ханиоти. Это небольшой живописный курорт на полуострове Халкидики, известный чистым пляжем, покрытым мелкой галькой. Там доступно немало развлечений: виндсерфинг, катание на водных лыжах, посещение фестивалей и т.д. В июле 2025 года путевки на Халкидики стоят от 24 423 грн за три дня (проживание в отеле по системе "все включено").

Анна Саливанчук на отдыхе. Фото: salivanchuk.anna/Instagram

Светлана Тарабарова

Певица вместе с мужем побывала в солнечной Болгарии, выбрав город Несебир на берегу Черного моря. Судя по фотографиям в Instagram, пара устроила себе романтический отдых, поскольку впервые за долгое время поехала за границу без детей. Стоимость трехдневного проживания на курорте начинается от 21 221 грн (all inclusive).

Светлана Тарабарова на отдыхе. Фото: tarabarova/Instagram

Анна Кошмал

Актриса повезла сына и дочь на отдых в Грецию. Они остановились на популярном среди туристов острове Крит. Именно там находится самый большой в Европе горный каньон и зародилась древняя минойская цивилизация. Чтобы провести время на курорте на системой обслуживания "все включено", нужно заплатить от 36 934 грн за четыре дня.

Анна Кошмал на отдыхе. Фото: smorkovkina/Instagram

Владимир Остапчук

Телеведущий повез жену Екатерину и сына Тимофея на морское побережье. Семья остановилась в роскошном доме с бассейном, удивительным видом на горы и всеми удобствами. Супруги выбрали для отпуска незабываемую Черногорию, дабы насладиться пляжным отдыхом. В зависимости от курорта, стоимость путевок начинается от 21 463 грн за два дня.

Владимир Остапчук на отдыхе. Фото: ostapchukkaterynaa/Instagram

Екатерина Кузнецова

Актриса в 2025 году выбрала для комфортного отдыха Канарские острова. Она опубликовала немало фотографий и видео с Тенерифе, где проводила насыщенные дни у океана.

Екатерина Кузнецова на отдыхе. Фото: katykino/Instagram

Напомним, украинцы могут поехать в отпуск на один из островов Греции, потратив до 500 евро. Столько стоит отдых в отеле по системе "все включено" на острове Крит. Если не покупать путевку, а лишь бронировать комнату, удастся заплатить меньше.

Также мы писали, что украинцы могут арендовать пруд для рыбалки и отдыха. Нужно принять участие в аукционе, а без торгов аренду предоставляют для ведения личного хозяйства. Средневзвешенная цена составляет 193,50 грн за 1 гектар.