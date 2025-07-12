Буковель влітку — скільки мінімально треба грошей на триденний відпочинок

Турист у Буковелі. Фото: Bukovel/Facebook

Тисячі туристів щороку з’їжджаються на гірськолижний курорт Буковель. Влітку ціни традиційно нижні, ніж у високий сезон, але бюджетними їх важко назвати. Цікаво дізнатися, скільки грошей потрібно українцям, аби провести три незабутні дні в популярній розважальній локації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яку суму обійдеться триденний відпочинок у Буковелі.

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Вартість проживання в Буковелі

Ціни залежить від індивідуальних потреб гостей. Якщо не прискіпуватися до розташування та зручностей, то можна платити від 950 грн на добу. Це вартість двомісного номера економ-класу в готелі Чарда (Поляниця). За три дні проживання доведеться віддати 2 850 грн.

У приватному секторі вартість поселення нижча — від 500 грн з людини в липні. Якщо бронювати номер за декілька місяців до початку сезону, можна отримати велику знижку і максимально зекономити. Поляниця розташована на відстані орієнтовно 2 кілометрів від Буковелю.

Вартість проживання в Буковелі. Фото: скриншот

Витрати на розваги

Друга вагома стаття видатків — розваги на курорті. Доведеться відкласти гроші на скіпаси (за потреби), підйомники, екскурсії, сходження на гору, прокат спорядження, паркінг і додаткові сервіси. Важко спрогнозувати мінімальну суму, оскільки це залежить від бажання туриста і його матеріальних можливостей.

У липні 2025 року вартість найпопулярніших розваг у Буковелі становить:

витяги — 400 грн (пільговий квиток — 280 грн);

аквапарк — від 1 200 грн;

родельбан — 700 грн;

тролей — 700 грн;

тюбінг — 180 грн;

Bike Zip — 600 грн;

ролеркостер — 600 грн;

гірський картинг — 480 грн;

екстрим-парк — від 170 грн;

велопарк — 700 грн;

катамарани — від 250 грн;

паркінг — 340 грн за добу.

В Буковелі настільки багато варіантів розваг, що неможливо підрахувати мінімальні витрати. Щоб спробувати різні активності, не нудьгуючи протягом трьох днів перебування на гірськолижному курорті влітку, потрібно відкласти 3 000-5 000 грн. Звісно, залежно від матеріального становища, суму можна варіювати в обидві сторони.

Активний відпочинок у Буковелі. Фото: скриншот

Витрати на харчування

Немаленьку суму доведеться відкласти на їжу. Буковель відомий великою кількістю ресторанів, кав’ярень, пабів тощо. Аби не розоритися на харчуванні, доведеться економити на стравах. Чи шукати недорогі місця з автентичною їжею. Наприклад, одна з популярних гастрономічних локацій Поляниці — ресторан "Вугільна шафа". В меню присутні:

скумбрія із соусом (100 г) — 180 грн;

картопля по-домашньому — 210 грн;

шашлик свинний (100 г) — 210 грн;

сирники — 215 грн;

сирні палички — 245 грн;

копчене сало з грінками — 250 грн;

бограч — 295 грн;

салат "Цезар" — 345 грн;

курячий стейк з овочами гриль — 495 грн.

Це середні ціни в Буковелі. Щоб не залишитися голодним, потрібно віддати орієнтовно 600 грн за один прийом їжі. Якщо харчуватися тричі на добу, вийде 1 800 грн. Але можна заощадити, купуючи перекус безпосередньо на території курорту. Рекомендується виділити на свій шлунок близько 3 000 грн.

Отож на три дні перебування в Буковелі потрібно близько 10 000 грн. Це сума для однієї людини, яка вирішила зекономити кошти на помешканні, не відвідувати дорогі заклади і спробувати основні атракціони (без фанатизму).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у червні 2025 року в Буковелі можна було знайти житло від 600 грн за ніч, але ціни в середньому перебували на рівні 2 350 грн. Елітні готелі та шале обходилися туристам у 10 000 грн і більше за добу. Липень не приніс українцям очікуваного здешевлення.

Також ми писали, скільки коштує покататися на підйомнику 2R в Буковелі. Витяг працює щодня з 09:00 до 18:00. Діти до 6 років не платять за квиток, дорослій людині треба віддати 400 грн, а пільговикам — 280 грн. Плюс є VIP-квитки за 800 грн.