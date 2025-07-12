Буковель летом — сколько минимально надо денег на трехдневный отдых

Турист в Буковеле. Фото: Bukovel/Facebook

Тысячи туристов ежегодно съезжаются на горнолыжный курорт Буковель. Летом цены традиционно ниже, чем в высокий сезон, но бюджетными их трудно назвать. Интересно узнать, сколько денег нужно украинцам, дабы провести три незабываемых дня в популярной развлекательной локации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какую сумму обойдется трехдневный отдых в Буковеле.

Реклама

Читайте также:

Стоимость проживания в Буковеле

Цены зависит от индивидуальных потребностей гостей. Если не придираться к расположению и удобствам, то можно платить от 950 грн в сутки. Это стоимость двухместного номера эконом-класса в отеле Чарда (Поляница). За три дня проживания придется отдать 2 850 грн.

В частном секторе стоимость поселения ниже — от 500 грн с человека в июле. Если бронировать номер за несколько месяцев до начала сезона, можно получить большую скидку и максимально сэкономить. Поляница расположена на расстоянии ориентировочно 2 километра от Буковеля.

Стоимость проживания в Буковеле. Фото: скриншот

Расходы на развлечения

Вторая весомая статья расходов — развлечения на курорте. Придется отложить деньги на скипасы (при необходимости), подъемники, экскурсии, восхождение на гору, прокат снаряжения, паркинг и дополнительные сервисы. Трудно спрогнозировать минимальную сумму, поскольку это зависит от желания туриста и его материальных возможностей.

В июле 2025 года стоимость самых популярных развлечений в Буковеле составляет:

подъемники — 400 грн (льготный билет — 280 грн);

аквапарк — от 1 200 грн;

родельбан — 700 грн;

троллей — 700 грн;

тюбинг — 180 грн;

Bike Zip — 600 грн;

роллеркостер — 600 грн;

горный картинг — 480 грн;

экстрим-парк — от 170 грн;

велопарк — 700 грн;

катамараны — от 250 грн;

паркинг — 340 грн за сутки.

В Буковеле настолько много вариантов развлечений, что невозможно подсчитать минимальные расходы. Дабы попробовать различные активности, не скучая в течение трех дней пребывания на горнолыжном курорте летом, нужно отложить 3 000-5 000 грн. Конечно, в зависимости от материального положения, сумму можно варьировать в обе стороны.

Активный отдых в Буковеле. Фото: скриншот

Расходы на питание

Немаленькую сумму придется отложить на еду. Буковель известен большим количеством ресторанов, кафе, пабов и др. Чтобы не разориться на питании, придется экономить на блюдах. Или искать недорогие места с аутентичной едой. Например, одна из популярных гастрономических локаций Поляницы — ресторан "Вугільна шафа". В меню присутствуют:

скумбрия с соусом (100 г) — 180 грн;

картофель по-домашнему — 210 грн;

шашлык свиной (100 г) — 210 грн;

сырники — 215 грн;

сырные палочки — 245 грн;

копченое сало с гренками — 250 грн;

бограч — 295 грн;

салат "Цезарь" — 345 грн;

куриный стейк с овощами гриль — 495 грн.

Это средние цены в Буковеле. Чтобы не остаться голодным, нужно отдать ориентировочно 600 грн за один прием пищи. Если питаться трижды в сутки, получится 1 800 грн. Но можно сэкономить, покупая перекус непосредственно на территории курорта. Рекомендуется выделить на свой желудок около 3 000 грн.

Итак, на три дня пребывания в Буковеле нужно около 10 000 грн. Это сумма для одного человека, который решил сэкономить деньги на жилье, не посещать дорогие заведения и попробовать основные аттракционы (без фанатизма).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в июне 2025 года в Буковеле можно было найти жилье от 600 грн за ночь, но цены в среднем находились на уровне 2 350 грн. Элитные отели и шале обходились туристам в 10 000 грн и более за сутки. Июль не принес украинцам ожидаемого удешевления.

Также мы писали, сколько стоит покататься на подъемнике 2R в Буковеле. Подъемник работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дети до 6 лет не платят за билет, взрослому человеку надо отдать 400 грн, а льготникам — 280 грн. Плюс есть VIP-билеты за 800 грн.