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Главная Экономика Отдых all inclusive за 500 долларов — куда ехать летом 2025

Отдых all inclusive за 500 долларов — куда ехать летом 2025

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 15:10
Недорогие курорты все включено 2025 — куда ехать с бюджетом до 500 долларов
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Украинцы могут хорошо отдохнуть за границей летом 2025 года с ограниченным бюджетом. Курорты all inclusive не обязательно стоят дорого, поскольку на выбор путешественников дается много популярных туристических направлений. Мы узнали, где удастся провести время с комфортом всего за 500 долларов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой курорт "все включено" обойдется максимум в 500 долларов.

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Бюджетные курорты all inclusive

По состоянию на конец июля 2025 года 500 долларов — это почти 21 000 грн. За такие деньги удастся в течение недели отдыхать на курорте в Болгарии плюс еще останется на сувениры. Например, поселение в отеле Kompas & Panorama (Албена) на пять дней будет стоить всего 17 990 грн. Сумма включает проезд, групповой трансфер, медицинскую страховку и питание all inclusive.

Отдых all inclusive за 500 долларов — куда ехать летом 2025 - фото 1
Путевки в Болгарию летом 2025 года. Фото: скриншот

В Албену часто ездят семьи с детьми, поскольку курорт считают идеальным местом для отдыха с малышами. Там есть множество развлечений: водные лыжи, серфинг-зона, картинги на воде, луна-парк, надувные батуты, десятки детских клубов с аниматорами и др. Сам отель расположен на расстоянии 600 метров от пляжа.

Другой популярный маршрут, который всегда привлекал украинцев и туристов со всего мира — это Турция. Она до сих пор остается бюджетным направлением несмотря на ежегодный рост потребительских цен. Четырехдневная путевка обойдется путешественникам в 20 900 грн — столько стоит проживание в четырехзвездочном отеле Ares Blue (Кемер).

Отдых all inclusive за 500 долларов — куда ехать летом 2025 - фото 2
Путевки в Турцию летом 2025 года. Фото: скриншот

Курорт расположен на юго-востоке от Анталии и славится атмосферой традиционного турецкого быта. Там гости могут насладиться пешими прогулками, узнать о повседневной жизни кочевников-номадов, насладиться айраном и подняться по канатной дороге прямо к вершине горы Тахталыдаг.

Самые популярные страны для летнего отдыха

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у туроператора Татьяны Иващук, куда украинцы чаще всего ездят на отдых летом. Популярными направлениями оказались:

  • Болгария;
  • Турция;
  • Египет;
  • Румыния;
  • Черногория;
  • Албания;
  • Италия;
  • Испания;
  • Португалия.

"Если говорить о Европе, то самым популярным и интересным форматом является автобусный тур. Группа людей несколько дней путешествует по европейским странам, с ночевкой, интересными экскурсиями, а уже потом 5-7 дней проводит основную часть отдыха в отеле у моря", — отметила Татьяна Иващук.

Бюджетно провести время в Европе — не миф, а реальность. В зависимости от страны минимальные бюджеты путевок на одного человека начинаются от 400 евро. Низкими ценами встретит Румыния, Албания, Болгария, Черногория, Турция и Египет, более высокими — Испания, Португалия и Италия. Стоит заранее бронировать туры, поскольку летом их быстро раскупают.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, пенсионеры в Украине могут выбрать бюджетные направления для отдыха на курорте по системе обслуживания "все включено". Недорогими считаются путевки в Болгарию и Албанию. Бюджет — 300-400 долларов на человека.

Также мы писали, что туристам на греческом острове Корфу советуют вручную выбирать местную мобильную сеть, чтобы автоматически не подключиться к албанской. Иначе можно неожиданно получить счет за роуминг в сотни евро.

Турция туристы курорты Болгария цены
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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