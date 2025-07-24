Дорогі курорти все включено — яка мінімальна сума потрібна для Італії, Іспанії, Португалії

Відпочинок на пляжі. Фото: Tripadvisor

Деякі українці обирають бюджетні курорти за системою обслуговування "все включено" влітку 2025 року. А хтось звик відпочивати в шикарних умовах і не шкодує грошей на подорожі. Ми дізналися, в яких країнах дорого проводити відпустку за системою all inclusive.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн розбиралася, які мінімальні кошти потрібно заплатити за відпочинок в Італії, Іспанії, Португалії.

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Дорогі курорти "все включено"

Українці, які часто подорожують за кордон, знають про найбільш бюджетні напрямки відпочинку за системою "все включено". Це традиційно Болгарія, Туреччина, Єгипет, Румунія, Албанія і Чорногорія. Натомість дорогими європейськими курортами заслужено вважають Італію, Іспанію та Португалію.

Вартість відпочинку в Іспанії

Мінімально одній дорослій людині влітку 2025 року потрібно 900-1 100 євро. Для пари вистачить бюджету в 1 600-2 000 євро. А пенсіонерам треба зібрати близько 1 400-1 700 євро. Наприклад, проживання у готелі H.Top Summer Sun (Санта Сусанна) за системою all inclusive протягом 5 ночей коштує наприкінці липня 44 253 грн.

Вартість путівок в Іспанію. Фото: скриншот

Ціни на відпочинок в Італії

Італійські курорти трохи дешевші, але різниця незначна. Мінімальна сума для одного відпочивальника — приблизно 800-1 000 євро, для двох — 1 500-1 800 євро, для одного дорослого з двома дітьми — 1 700-2 000 євро, для двох пенсіонерів — 1 300-1 600 євро. Деякі путівки не включають переліт, тому доведеться відкласти гроші на дорогу.

Вартість путівок в Італію. Фото: скриншот

Вартість відпочинку в Португалії

Одному туристу вистачить 800-1 000 євро, аби провести час у сонячній Португалії. Подружжя витратить близько 1 500-1 800 євро за кілька днів відпочинку, а пенсіонерам поїздка обійдеться у 1 300-1 600 євро. Найбільш популярними курортами вважають Алгарве, Лісабонська Рів'єра, Мадейра та острів Порту-Санту.

"Зазвичай туроператори до суми туру включають і вартість квитків на автобус. Якщо клієнти хочуть самостійно дістатися до місця відпочинку літаком чи потягом — в окремих випадках ми можемо це організувати", — розповіла журналістці Новини.LIVE туроператор Тетяна Іващук.

Мандрівникам рекомендують заздалегідь бронювати путівки на курорти, оскільки літній сезон є піковим. Гарячі тури розбирають дуже швидко, а вільних кімнат у готелях не безкінечна кількість.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, на італійському курорті Портофіно ввели тимчасові штрафи до 450 євро за прогулянки в купальнику, розпивання алкоголю на вулиці та пікніки поза пляжами. Обмеження діятимуть до 30 вересня, тоді завершиться пік відпусток.

Також ми писали, скільки грошей мінімально треба взяти з собою на гірськолижний курорт Буковель у липні 2025 року. Для однієї людини вистачить 10 000 грн, якщо обрати бюджетний котедж і небагато витрачати на їжу чи розваги.