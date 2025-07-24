Дорогие курорты все включено — какая минимальная сумма нужна для Италии, Испании, Португалии

Отдых на пляже. Фото: Tripadvisor

Некоторые украинцы выбирают бюджетные курорты по системе обслуживания "все включено" летом 2025 года. А кто-то привык отдыхать в шикарных условиях и не жалеет денег на путешествия. Мы узнали, в каких странах дорого проводить отпуск по системе all inclusive.

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн разбиралась, какие минимальные суммы нужно заплатить за отдых в Италии, Испании, Португалии.

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Дорогие курорты "все включено"

Украинцы, которые часто путешествуют за границу, знают о наиболее бюджетных направлениях отдыха по системе "все включено". Это традиционно Болгария, Турция, Египет, Румыния, Албания и Черногория. Зато дорогими европейскими курортами заслуженно считаются Италия, Испания и Португалия.

Стоимость отдыха в Испании

Минимально одному взрослому человеку летом 2025 года нужно 900-1 100 евро. Для пары хватит бюджета в 1 600-2 000 евро. А пенсионерам надо собрать около 1 400-1 700 евро. Например, проживание в отеле H.Top Summer Sun (Санта Сусанна) по системе all inclusive в течение 5 ночей стоит в конце июля 44 253 грн.

Стоимость путевок в Испанию. Фото: скриншот

Цены на отдых в Италии

Итальянские курорты немного дешевле, но разница незначительна. Минимальная сумма для одного отдыхающего — примерно 800-1 000 евро, для двоих — 1 500-1 800 евро, для одного взрослого с двумя детьми — 1 700-2 000 евро, для двух пенсионеров — 1 300-1 600 евро. Некоторые путевки не включают перелет, поэтому придется отложить деньги на дорогу.

Стоимость путевок в Италию. Фото: скриншот

Стоимость отдыха в Португалии

Одному туристу хватит 800-1 000 евро, чтобы провести время в солнечной Португалии. Супруги потратят около 1 500-1 800 евро за несколько дней отдыха, а пенсионерам поездка обойдется в 1 300-1 600 евро. Наиболее популярными курортами считают Алгарве, Лиссабонскую Ривьеру, Мадейру и остров Порту-Санту.

"Обычно туроператоры в сумму тура включают и стоимость билетов на автобус. Если клиенты хотят самостоятельно добраться до места отдыха самолетом или поездом — в отдельных случаях мы можем это организовать", — рассказала журналистке Новини.LIVE туроператор Татьяна Иващук.

Путешественникам рекомендуют заранее бронировать путевки на курорты, поскольку летний сезон является пиковым. Горящие туры разбирают очень быстро, а свободных комнат в отелях не бесконечное количество.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на итальянском курорте Портофино ввели временные штрафы до 450 евро за прогулки в купальнике, распитие алкоголя на улице и пикники вне пляжей. Ограничения будут действовать до 30 сентября, тогда завершится пик отпусков.

Также мы писали, сколько денег минимально надо взять с собой на горнолыжный курорт Буковель в июле 2025 года. Для одного человека хватит 10 000 грн, если выбрать бюджетный коттедж и немного тратить на еду или развлечения.