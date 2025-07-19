Бюджетні курорти все включено — скільки грошей треба для відпочинку в Болгарії, Туреччині та інших країнах

Відпочинок біля басейну. Фото: Pexels

Літня відпустка — особливий час для того, щоб відпочити, розслабитися, провести час із рідними та друзями та помандрувати. Однак одне з головних питань, що виникає під час планування відпустки, — це місце і кошти, що будуть витрачені на організацію.

Новини.LIVE з'ясували, в яких країнах можна відпочити у форматі "все включено" за невеликі кошти.

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За словами туроператора Тетяни Іващук, найбільш популярними країнами для літнього відпочинку для українців є:

Болгарія;

Туреччина;

Єгипет;

Румунія;

Чорногорія;

Албанія;

Італія;

Іспанія;

Португалія.

"Якщо говорити про Європу, то, напевно, найпопулярнішим і найцікавішим форматом є автобусний тур. Тобто група людей кілька днів мандрує двома-трьома європейськими країнами, з ночівлею, цікавими екскурсіями, а вже потім 5-7 днів проводить основну частину відпочинку в готелі біля моря", — зазначила Тетяна Іващук у коментарі Новини.LIVE.

Як приклад туроператор навела 10-денний автобусний тур "Україна-Італія".

"Група туристів виїжджає спочатку до Перемишля, далі мандрує через Чехію, Австрію до Італії з ночівлею у готелях та екскурсіями у різних європейських містах. В Італії українці проводять 5 днів у готелі біля моря. Звичайно, за бажанням, можна замість пляжу помандрувати італійськими містечками, відвідати Венецію, Геную та інші місця. Але це вже на розсуд людей", — додала вона.

Іващук наголосила, що бюджетно відпочити у форматі "все включено" абсолютно реально. Туроператори намагаються підібрати оптимальний варіант для кожного клієнта.

Вона навела приблизну мінімальну вартість такого відпочинку. Для спрощення розрахунків мандрівники були поділені на кілька категорій:

один дорослий;

двоє дорослих;

дорослий з двома дітьми;

двоє пенсіонерів.

Найдешевші країни для відпочинку: Румунія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, Туреччина, Єгипет

Румунія

Одна доросла людина: від 400 до 600 євро.

Двоє дорослих: приблизно 800-1 000 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 000-1 200 євро.

Два пенсіонери: близько 700-900 євро.

Албанія

Одна доросла людина: від 400 до 600 євро.

Двоє дорослих: близько 800-1 000 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 000-1 200 євро.

Два пенсіонери: близько 700-900 євро.

Болгарія

Одна доросла людина: приблизно 500-700 євро на тиждень.

Двоє дорослих: приблизно 1 000-1 300 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 200-1 500 євро.

Два пенсіонери: 900-1 200 євро.

Чорногорія

Одна доросла людина: приблизно 500-700 євро.

Двоє дорослих: близько 1 000-1 200 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 200-1 500 євро.

Два пенсіонери: близько 900-1 100 євро.

Туреччина

Одна доросла людина: від 600 до 800 євро.

Двоє дорослих: близько 1 100-1 400 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 300-1 600 євро.

Два пенсіонери: близько 1 000-1 300 євро.

Єгипет

Одна доросла людина: приблизно 700-900 євро.

Двоє дорослих: близько 1 200-1 500 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 400-1 700 євро.

Два пенсіонери: близько 1 100-1 400 євро.

Дорожчі країни для відпочинку "все включено": Італія, Іспанія, Португалія

Мінімальні ціни на відпочинок в Італії

Одна доросла людина: приблизно 800-1 000 євро.

Двоє дорослих: близько 1 500-1 800 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 700-2 000 євро.

Два пенсіонери: близько 1 300-1 600 євро.

Скільки коштує відпочинок "все включено" в Іспанії

Одна доросла людина: від 900 до 1 100 євро.

Двоє дорослих: близько 1 600-2 000 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 800-2 200 євро.

Два пенсіонери: близько 1 400-1 700 євро.

Ціни на відпочинок у Португалії

Одна доросла людина: приблизно 800-1 000 євро.

Двоє дорослих: близько 1 500-1 800 євро.

Дорослий з двома дітьми: приблизно 1 700-2 000 євро.

Два пенсіонери: близько 1 300-1 600 євро.

"Зазвичай туроператори до суми туру включають і вартість квитків на автобус. Якщо клієнти хочуть самостійно дістатися до місця відпочинку літаком чи потягом — в окремих випадках ми можемо це організувати", – пояснює Тетяна Іващук.

Однак у будь-якому випадку слід подбати про квитки заздалегідь, адже нині, у розпал сезону, на найбільш популярні напрямки їх розбирають за лічені години.

Раніше ми писали, де українці можуть заощадити на відпочинку завдяки знижкам. Також нагадаємо, які напрямки не рекомендують розглядати родинам з дітьми.