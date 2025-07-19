Бюджетные курорты все включено — сколько денег надо для отдыха в Болгарии, Турции и других странах

Лучшие страны с all inclusive для украинцев — какие цены в 2025
Летний отпуск — особое время для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, провести время с родными и друзьями и попутешествовать. Однако один из главных вопросов, возникающий при планировании отпуска — это место и средства, которые будут потрачены на организацию.
Новини.LIVE выяснили, в каких странах можно отдохнуть в формате "все включено" за небольшие деньги.
По словам туроператора Татьяны Иващук, наиболее популярными странами для летнего отдыха для украинцев являются:
- Болгария;
- Турция;
- Египет;
- Румыния;
- Черногория;
- Албания;
- Италия;
- Испания;
- Португалия.
"Если говорить о Европе, то, наверное, самым популярным и интересным форматом является автобусный тур. То есть группа людей несколько дней путешествует по двум-трем европейским странам, с ночевкой, интересными экскурсиями, а уже потом 5-7 дней проводит основную часть отдыха в отеле у моря", — отметила Татьяна Иващук в комментарии Новини.LIVE.
В качестве примера туроператор привела 10-дневный автобусный тур "Украина-Италия".
"Группа туристов выезжает сначала в Перемышль, далее путешествует через Чехию, Австрию в Италию, с ночевкой в отелях и экскурсиями в разных европейских городах. В Италии украинцы проводят 5 дней в отеле у моря. Конечно, по желанию, можно вместо пляжа попутешествовать по итальянским городкам, посетить Венецию, Геную и другие места. Но это уже на усмотрение людей", — добавила она.
Иващук отметила, что бюджетно отдохнуть в формате "все включено" абсолютно реально. Туроператоры стараются подобрать оптимальный вариант для каждого клиента.
Она привела примерную минимальную стоимость такого отдыха. Чтобы упростить расчеты, путешественники были поделены на несколько категорий:
- один взрослый;
- двое взрослых;
- взрослый с двумя детьми;
- двое пенсионеров.
Самые дешевые страны для отдыха: Румыния, Албания, Болгария, Черногория, Турция, Египет
Румыния
- Один взрослый человек: от 400 до 600 евро.
- Двое взрослых: примерно 800-1000 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1000-1200 евро.
- Два пенсионера: около 700-900 евро.
Албания
- Один взрослый человек: от 400 до 600 евро.
- Двое взрослых: около 800-1000 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1000-1200 евро.
- Два пенсионера: около 700-900 евро.
Болгария
- Один взрослый человек: примерно 500-700 евро в неделю.
- Двое взрослых: примерно 1000-1300 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1200-1500 евро.
- Два пенсионера: 900-1200 евро.
Черногория
- Один взрослый человек: примерно 500-700 евро.
- Двое взрослых: около 1000-1200 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1200-1500 евро.
- Два пенсионера: около 900-1100 евро.
Турция
- Один взрослый человек: от 600 до 800 евро.
- Двое взрослых: около 1100-1400 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1300-1600 евро.
- Два пенсионера: около 1000-1300 евро.
Египет
- Один взрослый человек: примерно 700-900 евро.
- Двое взрослых: около 1200-1500 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1400-1700 евро.
- Два пенсионера: около 1100-1400 евро.
Более дорогие страны для отдыха "все включено": Италия, Испания, Португалия
Минимальные цены на отдых в Италии
- Один взрослый человек: примерно 800-1000 евро.
- Двое взрослых: около 1500-1800 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1700-2000 евро.
- Два пенсионера: около 1 300-1 600 евро.
Сколько стоит отдых "все включено" в Испании
- Один взрослый человек: от 900 до 1100 евро.
- Двое взрослых: около 1600-2000 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1800-2200 евро.
- Два пенсионера: около 1400-1700 евро.
Цены на отдых в Португалии
- Один взрослый человек: примерно 800-1000 евро.
- Двое взрослых: около 1500-1800 евро.
- Взрослый с двумя детьми: примерно 1700-2000 евро.
- Два пенсионера: около 1300-1600 евро.
"Обычно туроператоры в сумму тура включают и стоимость билетов на автобус. Если клиенты хотят самостоятельно добраться до места отдыха самолетом или поездом — в отдельных случаях мы можем это организовать", — объясняет Татьяна Иващук.
Однако в любом случае следует позаботиться о билетах заранее, ведь сейчас, в разгар сезона, на наиболее популярные направления их разбирают за считанные часы.
Ранее мы писали, где украинцы могут сэкономить на отдыхе благодаря скидкам. Также напомним, какие направления не рекомендуют рассматривать семьям с детьми.
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