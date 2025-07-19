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Главная Экономика Лучшие страны с all inclusive для украинцев — какие цены в 2025

Лучшие страны с all inclusive для украинцев — какие цены в 2025

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 15:10
Бюджетные курорты все включено — сколько денег надо для отдыха в Болгарии, Турции и других странах
Отдых возле бассейна. Фото: Pexels

Летний отпуск — особое время для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, провести время с родными и друзьями и попутешествовать. Однако один из главных вопросов, возникающий при планировании отпуска — это место и средства, которые будут потрачены на организацию.

Новини.LIVE выяснили, в каких странах можно отдохнуть в формате "все включено" за небольшие деньги.

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По словам туроператора Татьяны Иващук, наиболее популярными странами для летнего отдыха для украинцев являются:

  • Болгария;
  • Турция;
  • Египет;
  • Румыния;
  • Черногория;
  • Албания;
  • Италия;
  • Испания;
  • Португалия.

"Если говорить о Европе, то, наверное, самым популярным и интересным форматом является автобусный тур. То есть группа людей несколько дней путешествует по двум-трем европейским странам, с ночевкой, интересными экскурсиями, а уже потом 5-7 дней проводит основную часть отдыха в отеле у моря", — отметила Татьяна Иващук в комментарии Новини.LIVE.

В качестве примера туроператор привела 10-дневный автобусный тур "Украина-Италия".

"Группа туристов выезжает сначала в Перемышль, далее путешествует через Чехию, Австрию в Италию, с ночевкой в отелях и экскурсиями в разных европейских городах. В Италии украинцы проводят 5 дней в отеле у моря. Конечно, по желанию, можно вместо пляжа попутешествовать по итальянским городкам, посетить Венецию, Геную и другие места. Но это уже на усмотрение людей", — добавила она.

Иващук отметила, что бюджетно отдохнуть в формате "все включено" абсолютно реально. Туроператоры стараются подобрать оптимальный вариант для каждого клиента.

Она привела примерную минимальную стоимость такого отдыха. Чтобы упростить расчеты, путешественники были поделены на несколько категорий:

  • один взрослый;
  • двое взрослых;
  • взрослый с двумя детьми;
  • двое пенсионеров.

Самые дешевые страны для отдыха: Румыния, Албания, Болгария, Черногория, Турция, Египет

Румыния

  • Один взрослый человек: от 400 до 600 евро.
  • Двое взрослых: примерно 800-1000 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1000-1200 евро.
  • Два пенсионера: около 700-900 евро.

Албания

  • Один взрослый человек: от 400 до 600 евро.
  • Двое взрослых: около 800-1000 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1000-1200 евро.
  • Два пенсионера: около 700-900 евро.

Болгария

  • Один взрослый человек: примерно 500-700 евро в неделю.
  • Двое взрослых: примерно 1000-1300 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1200-1500 евро.
  • Два пенсионера: 900-1200 евро.

Черногория

  • Один взрослый человек: примерно 500-700 евро.
  • Двое взрослых: около 1000-1200 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1200-1500 евро.
  • Два пенсионера: около 900-1100 евро.

Турция

  • Один взрослый человек: от 600 до 800 евро.
  • Двое взрослых: около 1100-1400 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1300-1600 евро.
  • Два пенсионера: около 1000-1300 евро.

Египет

  • Один взрослый человек: примерно 700-900 евро.
  • Двое взрослых: около 1200-1500 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1400-1700 евро.
  • Два пенсионера: около 1100-1400 евро.

Более дорогие страны для отдыха "все включено": Италия, Испания, Португалия

Минимальные цены на отдых в Италии

  • Один взрослый человек: примерно 800-1000 евро.
  • Двое взрослых: около 1500-1800 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1700-2000 евро.
  • Два пенсионера: около 1 300-1 600 евро.

Сколько стоит отдых "все включено" в Испании

  • Один взрослый человек: от 900 до 1100 евро.
  • Двое взрослых: около 1600-2000 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1800-2200 евро.
  • Два пенсионера: около 1400-1700 евро.

Цены на отдых в Португалии

  • Один взрослый человек: примерно 800-1000 евро.
  • Двое взрослых: около 1500-1800 евро.
  • Взрослый с двумя детьми: примерно 1700-2000 евро.
  • Два пенсионера: около 1300-1600 евро.

"Обычно туроператоры в сумму тура включают и стоимость билетов на автобус. Если клиенты хотят самостоятельно добраться до места отдыха самолетом или поездом в отдельных случаях мы можем это организовать", — объясняет Татьяна Иващук.

Однако в любом случае следует позаботиться о билетах заранее, ведь сейчас, в разгар сезона, на наиболее популярные направления их разбирают за считанные часы.

Ранее мы писали, где украинцы могут сэкономить на отдыхе благодаря скидкам. Также напомним, какие направления не рекомендуют рассматривать семьям с детьми.

отдых путешествие отпуск курорты цены
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
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