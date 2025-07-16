В Італії штрафуватимуть туристів — що варто знати

Італійське місто Портофіно. Фото: ripadvisor.com

Один з популярних курортів Італії запровадив суворі правила для відпочивальників. Каратимуть тих, хто не поважає культуру та порядок у цій місцевості.

Про це пише The Sun.

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Чиновники Портофіно, містечка в Лігурії, з 15 липня заборонили туристам ходити вулицями босоніж, у купальниках або топлес. Правила також поширюються на п'яццу — головну площу міста.

Також посеред вулиці не можна буде розпивати алкоголь. Проте його не заборонено вживати в ресторанах, барах або спеціально відведених для цього місцях.

Мандрівникам також заборонено лежати за межами пляжів та зон відпочинку. Окрім цього, в місті заборонено проводити пікніки. Порушників правил штрафуватимуть від 25 до 450 євро.

Італійське місто Портофіно. Фото: ripadvisor.com

Проте нові провила є тимчасовими та втратять свою чинність 30 вересня — коли завершиться пік відпусток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як компактно та без зусиль спакувати речі в подорож. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.