В Італії штрафуватимуть туристів — що варто знати

Курорт в Італії виховуватиме туристів штрафами — за що каратимуть
Один з популярних курортів Італії запровадив суворі правила для відпочивальників. Каратимуть тих, хто не поважає культуру та порядок у цій місцевості.
Про це пише The Sun.
Нові правила в італійському Портофіно
Чиновники Портофіно, містечка в Лігурії, з 15 липня заборонили туристам ходити вулицями босоніж, у купальниках або топлес. Правила також поширюються на п'яццу — головну площу міста.
Також посеред вулиці не можна буде розпивати алкоголь. Проте його не заборонено вживати в ресторанах, барах або спеціально відведених для цього місцях.
Мандрівникам також заборонено лежати за межами пляжів та зон відпочинку. Окрім цього, в місті заборонено проводити пікніки. Порушників правил штрафуватимуть від 25 до 450 євро.
Проте нові провила є тимчасовими та втратять свою чинність 30 вересня — коли завершиться пік відпусток.
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