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Курорт в Италии будет воспитывать туристов штрафами

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 19:42
В Италии будут штрафовать туристов - что стоит знать
Итальянский город Портофино. Фото: ripadvisor.com

Один из популярных курортов Италии ввел строгие правила для отдыхающих. Будут наказывать тех, кто не уважает культуру и порядок в этой местности.

Об этом пишет The Sun.

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Чиновники Портофино, городка в Лигурии, с 15 июля запретили туристам ходить по улицам босиком, в купальниках или топлес. Правила также распространяются на пьяццу — главную площадь города.

Также посреди улицы нельзя будет распивать алкоголь. Однако его не запрещено употреблять в ресторанах, барах или специально отведенных для этого местах.

Путешественникам также запрещено лежать за пределами пляжей и зон отдыха. Кроме этого, в городе запрещено проводить пикники. Нарушителей правил будут штрафовать от 25 до 450 евро.

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Итальянский город Портофино. Фото: ripadvisor.com

Однако новые провила являются временными и потеряют свою силу 30 сентября — когда завершится пик отпусков.

Напомним, ранее мы рассказывали, как компактно и без труда упаковать вещи в путешествие. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.

Италия путешествие штраф наказание туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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