В частині аеропортів скасують вимогу знімати взуття — деталі

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

У аеропортах США суттєво спростили та прискорили проходження огляду перед польотом. Для цього були розроблені та встановлені спеціальні рентгени, завдяки яким, пасажирам більше не треба знімати своє взуття.

Про це повідомляє avianews.com.

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Протягом 25 років у аеропортах США митники вимагали у пасажирів обов'язково знімати взуття. Така перевірка була введена з 2001 після того, як пасажир Річард Рід проніс в літак American Airlines у підошві свого кросівку саморобну бомбу. Сканери в аеропорту не виявили небезпеку.

Вже 25 років перед пунктами контролю в аеропортах збираються величезні черги, адже хворим та людям похилого віку важко знімати взуття. Так само не завжди просто поладнати в цьому питанні із дітьми. Зміни вже набули чинності й стали важливим кроком модернізації авіабезпеки.

"Скасування правила зняття взуття — це частина зусиль із модернізації та поліпшення якості обслуговування пасажирів в аеропортах по всій країні. Ми очікуємо, що це рішення значно скоротить час очікування в чергах на огляд і зробить процес зручнішим і швидшим для всіх мандрівників", — заявила міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Один з аеропортів США. Фото: pexels.com

Такі масштабні зміни стали можливими завдяки впровадженню сучасних технологій. Нові сканери зможуть виявляти безпеку без необхідності знімати взуття.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на один з літаків в Індії напали бджоли. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.