В части аэропортов отменят требование снимать обувь - детали

В аэропортах одной из стран отменили запрет, действовавший 25 лет
В аэропортах США существенно упростили и ускорили прохождение досмотра перед полетом. Для этого были разработаны и установлены специальные рентгены, благодаря которым, пассажирам больше не надо снимать свою обувь.
Об этом сообщает avianews.com.
Нововведения в аэропортах США
В течение 25 лет в аэропортах США таможенники требовали у пассажиров обязательно снимать обувь. Такая проверка была введена с 2001 после того, как пассажир Ричард Рид пронес в самолет American Airlines в подошве своего кроссовка самодельную бомбу. Сканеры в аэропорту не обнаружили опасность.
Уже 25 лет перед пунктами контроля в аэропортах собираются огромные очереди, ведь больным и пожилым людям трудно снимать обувь. Так же не всегда просто поладить в этом вопросе с детьми. Изменения уже вступили в силу и стали важным шагом модернизации авиабезопасности.
"Отмена правила снятия обуви — это часть усилий по модернизации и улучшению качества обслуживания пассажиров в аэропортах по всей стране. Мы ожидаем, что это решение значительно сократит время ожидания в очередях на досмотр и сделает процесс более удобным и быстрым для всех путешественников", — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Такие масштабные изменения стали возможными благодаря внедрению современных технологий. Новые сканеры смогут выявлять безопасность без необходимости снимать обувь.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.
Читайте Новини.LIVE!