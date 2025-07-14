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Главная Туризм В аэропортах одной из стран отменили запрет, действовавший 25 лет

В аэропортах одной из стран отменили запрет, действовавший 25 лет

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 15:46
В части аэропортов отменят требование снимать обувь - детали
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В аэропортах США существенно упростили и ускорили прохождение досмотра перед полетом. Для этого были разработаны и установлены специальные рентгены, благодаря которым, пассажирам больше не надо снимать свою обувь.

Об этом сообщает avianews.com.

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В течение 25 лет в аэропортах США таможенники требовали у пассажиров обязательно снимать обувь. Такая проверка была введена с 2001 после того, как пассажир Ричард Рид пронес в самолет American Airlines в подошве своего кроссовка самодельную бомбу. Сканеры в аэропорту не обнаружили опасность.

Уже 25 лет перед пунктами контроля в аэропортах собираются огромные очереди, ведь больным и пожилым людям трудно снимать обувь. Так же не всегда просто поладить в этом вопросе с детьми. Изменения уже вступили в силу и стали важным шагом модернизации авиабезопасности.

"Отмена правила снятия обуви — это часть усилий по модернизации и улучшению качества обслуживания пассажиров в аэропортах по всей стране. Мы ожидаем, что это решение значительно сократит время ожидания в очередях на досмотр и сделает процесс более удобным и быстрым для всех путешественников", — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

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Один из аэропортов США. Фото: pexels.com

Такие масштабные изменения стали возможными благодаря внедрению современных технологий. Новые сканеры смогут выявлять безопасность без необходимости снимать обувь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на один из самолетов в Индии напали пчелы. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.

США правила аэропорты обувь безопасность туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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