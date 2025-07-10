В Індії бджоли затримали літак — деталі

Бджола. Ілюстративне фото: pexels.com

Рейс авіакомпанії IndiGo, який мав вилетіти з аеропорту індійського міста Сурат, був затриманий більш ніж на годину. Сотні бджіл налетіли на відкриті двері вантажного відсіку літака.

Про це повідомляє The Mirror.

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Бджоли затримали літак

Повідомляється, що співробітники аеропорту намагалися впоратися з роєм бджіл, який з'явився під час того, як вантажники завантажували сумки в літак Airbus A320.

Спроби розігнати комах за допомогою диму виявилися марними, тому для вирішення ситуації довелося викликати пожежну команду аеропорту. Фахівцям вдалося розігнати бджіл за допомогою потужного струменя води.

Бджоли атакували літак. Фото: Jam Press/TIM

Зрештою, рейс був затриманий більш ніж на годину, поки персонал розбирався з ситуацією. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Достеменно невідомо, що змушує бджіл роїтися біля конструкцій літака. Є теорії, що бджоли також можуть роїтися навколо конструкцій, які виглядають як потенційні місця для гніздування.

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