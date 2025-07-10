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Головна Туризм В Індії бджоли атакували літак — рейс вимушено затримали

В Індії бджоли атакували літак — рейс вимушено затримали

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 19:19
В Індії бджоли затримали літак — деталі
Бджола. Ілюстративне фото: pexels.com

Рейс авіакомпанії IndiGo, який мав вилетіти з аеропорту індійського міста Сурат, був затриманий більш ніж на годину. Сотні бджіл налетіли на відкриті двері вантажного відсіку літака.

Про це повідомляє The Mirror.

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Бджоли затримали літак

Повідомляється, що співробітники аеропорту намагалися впоратися з роєм бджіл, який з'явився під час того, як вантажники завантажували сумки в літак Airbus A320.

Спроби розігнати комах за допомогою диму виявилися марними, тому для вирішення ситуації довелося викликати пожежну команду аеропорту. Фахівцям вдалося розігнати бджіл за допомогою потужного струменя води.

В Індії бджоли атакували літак — рейс вимушено затримали - фото 1
Бджоли атакували літак. Фото: Jam Press/TIM

Зрештою, рейс був затриманий більш ніж на годину, поки персонал розбирався з ситуацією. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Достеменно невідомо, що змушує бджіл роїтися біля конструкцій літака. Є теорії, що бджоли також можуть роїтися навколо конструкцій, які виглядають як потенційні місця для гніздування.

Нагадаємо, "Нова пошта" дозволила зберігати ваші валізи. Також досвідчений турист застеріг від популярної схеми шахраїв у Іспанії.

авіарейси авіасполучення подорож туризм інцидент бджоли
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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