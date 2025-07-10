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Головна Туризм Прихована перлина Португалії із неймовірним замком Тамплієрів

Прихована перлина Португалії із неймовірним замком Тамплієрів

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 14:20
Маловідоме місто в Португалії з неймовірними замками й храмами
Краєвиди міста Томар в Португалії. Фото: Shutterstock

Туристи знайшли приховану перлину Європи. Це неймовірне португальське місто Томар розташоване між Порту та Лісабоном.

Про це пише Daily Mail.

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За словами експерта з нерухомості, це історичне місто також є одним з найкращих місць для переїзду в Португалії.

Воно відоме своєю багатою історією і приголомшливою архітектурою, в тому числі монастирем Христа, внесеним до списку ЮНЕСКО. Раніше він був оплотом тамплієрів. Туристи можуть тут побродити його обителями та дізнатися більше про історію цих відомих лицарів.

Прихована перлина Португалії із неймовірним замком - фото 1
Монастир Христа зсередини. Фото: Rick Steves

Мандрівникам також варто обов'язково побувати у замку Томар. Це також твердиня тамплієрів, побудована у 1160 році. Кожні чотири роки в цьому замку святкують унікальний Фестиваль таць. В цей день дівчата несуть табулейрос (стоси хліба і квітів, увінчані короною — Ред.) на головах і проходять парадом через усе місто. Останнє святкування відбулося у 2023 році, а наступне заплановане на липень 2027 року.

Томар знаходиться трохи більше години їзди поїздом від Лісабона. Туристам можна дістатися до цього старовинного міста, прилетівши до португальської столиці.

Нагадаємо, ми писали про липневі свята у різних країнах Європи. Також в Держтуризмі розповіли, де більшість українців збирається відпочивати цього літа.

міста подорож Португалія відпустка туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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