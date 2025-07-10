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Главная Туризм Скрытая жемчужина Португалии с невероятным замком Тамплиеров

Скрытая жемчужина Португалии с невероятным замком Тамплиеров

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 14:20
Малоизвестный город в Португалии с невероятными замками и храмами
Пейзажи города Томар в Португалии. Фото: Shutterstock

Туристы нашли скрытую жемчужину Европы. Это невероятный португальский город Томар расположен между Порту и Лиссабоном.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чем уникален город Томар

По словам эксперта по недвижимости, этот исторический город также является одним из лучших мест для переезда в Португалии.

Он известен своей богатой историей и потрясающей архитектурой, в том числе монастырем Христа, внесенным в список ЮНЕСКО. Ранее он был оплотом тамплиеров. Туристы могут здесь побродить по его обителям и узнать больше об истории этих известных рыцарей.

Прихована перлина Португалії із неймовірним замком - фото 1
Монастырь Христа изнутри. Фото: Rick Steves

Путешественникам также стоит обязательно побывать в замке Томар. Это также крепость тамплиеров, построенная в 1160 году. Каждые четыре года в этом замке празднуют уникальный Фестиваль подносов. В этот день девушки несут табулейрос (кипы хлеба и цветов, увенчанные короной — Ред.) на головах и проходят парадом через весь город. Последнее празднование состоялось в 2023 году, а следующее запланировано на июль 2027 года.

Томар находится чуть больше часа езды на поезде от Лиссабона. Туристам можно добраться до этого старинного города, прилетев в португальскую столицу.

Напомним, мы писали об июльских праздниках в разных странах Европы. Также в Гостуризме рассказали, где большинство украинцев собирается отдыхать этим летом.

города путешествие Португалия отпуск туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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