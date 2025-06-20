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Головна Туризм У Держтуризмі розкрили, де планують відпочивати українці влітку

У Держтуризмі розкрили, де планують відпочивати українці влітку

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 22:30
Де відпочиватимуть українці влітку 2025 року — у Держтуризмі назвали напрямки
Туристка на природі. Ілюстративне фото: shutterstock.com
Ключові моменти Відпочинок українців

Більшість українців цього літа віддають перевагу внутрішньому туризму. Близько 66% планують відпочивати в межах країни.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака в коментарі Новини.LIVE.

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Відпочинок українців

За словами Табаки, понад половина громадян подорожують по Україні щонайменше двічі на рік, аби зберегти психологічну стійкість, ментальне здоров’я та адаптуватися до реалій життя під час війни.

"Українці в переважній більшості — понад 50% — обирають відпочинок в Україні два рази на рік для морального, ментального і фізичного перезавантаження та збереження продуктивності в умовах війни", — пояснила Табака.

Водночас близько 15% опитаних планують поїздки за кордон, а ще 19% поки не визначилися зі своїми літніми планами.

Раніше ми розповідали, куди українці найчастіше їздять відпочивати.

Також ми писали, куди можна поїхати на пляж, окрім Одеси.

туристи відпочинок подорож відпустка Україна туризм
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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