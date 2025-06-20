Де відпочиватимуть українці влітку 2025 року — у Держтуризмі назвали напрямки

Туристка на природі. Ілюстративне фото: shutterstock.com

Більшість українців цього літа віддають перевагу внутрішньому туризму. Близько 66% планують відпочивати в межах країни.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака в коментарі Новини.LIVE.

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Відпочинок українців

За словами Табаки, понад половина громадян подорожують по Україні щонайменше двічі на рік, аби зберегти психологічну стійкість, ментальне здоров’я та адаптуватися до реалій життя під час війни.

"Українці в переважній більшості — понад 50% — обирають відпочинок в Україні два рази на рік для морального, ментального і фізичного перезавантаження та збереження продуктивності в умовах війни", — пояснила Табака.

Водночас близько 15% опитаних планують поїздки за кордон, а ще 19% поки не визначилися зі своїми літніми планами.

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