Де відпочиватимуть українці влітку 2025 року — у Держтуризмі назвали напрямки

У Держтуризмі розкрили, де планують відпочивати українці влітку
Більшість українців цього літа віддають перевагу внутрішньому туризму. Близько 66% планують відпочивати в межах країни.
Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака в коментарі Новини.LIVE.
Відпочинок українців
За словами Табаки, понад половина громадян подорожують по Україні щонайменше двічі на рік, аби зберегти психологічну стійкість, ментальне здоров’я та адаптуватися до реалій життя під час війни.
"Українці в переважній більшості — понад 50% — обирають відпочинок в Україні два рази на рік для морального, ментального і фізичного перезавантаження та збереження продуктивності в умовах війни", — пояснила Табака.
Водночас близько 15% опитаних планують поїздки за кордон, а ще 19% поки не визначилися зі своїми літніми планами.
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