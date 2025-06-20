Відпочинок в Україні — найпопулярніші місця

Відпочинок у Карпатах. Фото: Олег Божко/РБК-Україна.

Голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака повідомила, куди громадяни найчастіше їздять відпочивати в Україні. Посадовиця назвала найпопулярніші напрямки серед українців.

Про це Наталя Табака розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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За словами очільниці Державного агентства розвитку туризму України, найчастіше українці їдуть відпочивати в Карпати, на Київщину та навіть в Одесу.

Наталя Табака зазначила, що туризм в Україні живий, навіть попри повномасштабну війну та постійні обстріли з боку РФ.

"Популярними напрямками залишаються зелені гірські території України, де можна трошечки відчути тиші й побути серед природи від шумів і тривог, щоб голова відпочила. Звісно, що це є запит на відпочинок біля водойм, біля річки, озера чи біля моря — там, де це можливо, оскільки є висока небезпека відпочинку на березі моря", — пояснила посадовиця.

Отже, серед найпопулярніших напрямків для відпочинку в Україні:

Карпати;

Львівщина;

Івано-Франківщина;

Закарпатська область;

Полтавщина;

Хмельниччина;

Волинь;

Одещина;

Київщина (для коротких виїздів на природу на 1–2 дні).

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