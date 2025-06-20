Відпочинок в Україні — найпопулярніші місця

Куди українці найчастіше їздять відпочивати — перелік напрямків
Голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака повідомила, куди громадяни найчастіше їздять відпочивати в Україні. Посадовиця назвала найпопулярніші напрямки серед українців.
Про це Наталя Табака розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.
Де українці люблять відпочивати — деталі
За словами очільниці Державного агентства розвитку туризму України, найчастіше українці їдуть відпочивати в Карпати, на Київщину та навіть в Одесу.
Наталя Табака зазначила, що туризм в Україні живий, навіть попри повномасштабну війну та постійні обстріли з боку РФ.
"Популярними напрямками залишаються зелені гірські території України, де можна трошечки відчути тиші й побути серед природи від шумів і тривог, щоб голова відпочила. Звісно, що це є запит на відпочинок біля водойм, біля річки, озера чи біля моря — там, де це можливо, оскільки є висока небезпека відпочинку на березі моря", — пояснила посадовиця.
Отже, серед найпопулярніших напрямків для відпочинку в Україні:
- Карпати;
- Львівщина;
- Івано-Франківщина;
- Закарпатська область;
- Полтавщина;
- Хмельниччина;
- Волинь;
- Одещина;
- Київщина (для коротких виїздів на природу на 1–2 дні).
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