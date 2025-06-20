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Головна Туризм Куди українці найчастіше їздять відпочивати — перелік напрямків

Куди українці найчастіше їздять відпочивати — перелік напрямків

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 19:58
Відпочинок в Україні — найпопулярніші місця
Відпочинок у Карпатах. Фото: Олег Божко/РБК-Україна.
Ключові моменти Де українці люблять відпочивати — деталі

Голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака повідомила, куди громадяни найчастіше їздять відпочивати в Україні. Посадовиця назвала найпопулярніші напрямки серед українців.

Про це Наталя Табака розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Де українці люблять відпочивати — деталі

За словами очільниці Державного агентства розвитку туризму України, найчастіше українці їдуть відпочивати в Карпати, на Київщину та навіть в Одесу.

Наталя Табака зазначила, що туризм в Україні живий, навіть попри повномасштабну війну та постійні обстріли з боку РФ.

"Популярними напрямками залишаються зелені гірські території України, де можна трошечки відчути тиші й побути серед природи від шумів і тривог, щоб голова відпочила. Звісно, що це є запит на відпочинок біля водойм, біля річки, озера чи біля моря — там, де це можливо, оскільки є висока небезпека відпочинку на березі моря", — пояснила посадовиця.

Отже, серед найпопулярніших напрямків для відпочинку в Україні:

  • Карпати;
  • Львівщина;
  • Івано-Франківщина;
  • Закарпатська область;
  • Полтавщина;
  • Хмельниччина;
  • Волинь;
  • Одещина;
  • Київщина (для коротких виїздів на природу на 1–2 дні).

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE розповідали про недорогі райські острови для відпочинку у 2025 році.

Також ми інформували, на які курорти можна поїхати українцям лише за 300 доларів.

Одеса відпочинок Карпати літо туризм
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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