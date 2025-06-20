Де в Україні можна купатись та засмагати — перелік пляжів і водойм

Пляжний сезон в Україні — куди можна поїхати окрім Одеси
В Україні стартував сезон літніх відпусток. Проте через війну деякі курорти залишаються небезпечними для українців.
Портал visitukraine.today розповів, де цьогоріч дозволено купатись.
Де безпечно відпочивати влітку в Україні
Зазначається, що у Чернігівські та Харківській областях пляжі офіційно закриті через небезпеку мінування та атаки ворога. Аналогічна ситуація і на Миколаївщині.
В Києва також поки не відкривається пляжний сезон через безпекову ситуацію. За даними Центри контролю та профілактики хвороб України, в столиці безпечна вода на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" (р. Дніпро), "Тельбін", "Троєщина" (р. Десенка), "Чорторий" (парк "Муромець"), "Пуща-Водиця" та "Острів Оболонь".
Пляжі з чистою водою в інших регіонах України, де дозволено купатись:
- Волинь — міські пляжі Луцька;
- Дніпропетровщина — пляжі у Верхньодніпровську, Зеленодольську, Кам’янському, Самарі;
- Івано-Франківщина — пляжі Івано-Франківська та селища Паляниця;
- Кіровоградщина — пляжі в Гайвороні, Новоархангельську, Вільному, Світловодську;
- Львівщина — пляжі у Золочеві, Верещиці, Моршині, Перемишлянах;
- Полтавщина — водойми в Кобеляках, Біликах, Нових Санжарах, Світлогірському, Кременчуці, Гадячі й Миргороді;
- Рівненщина — пляжі у Здолбунові, Дубровиці, Обарові, Гощі.
- Хмельниччина — водойми у Великій Слобідці, Ізяславі, Славуті, Полонному, Красилові.
- Черкащина — пляжі в Черкасах та Багачевому.
- Чернівці — водойми у Боянах та Магалі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про аквапарки в Україні, де можна провести літо з дітьми. Також ми писали про озера в Україні, де можна безпечно освіжитись в спеку.
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