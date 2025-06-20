Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяМедцентрДімСпортВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Пляжний сезон в Україні — куди можна поїхати окрім Одеси

Пляжний сезон в Україні — куди можна поїхати окрім Одеси

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 17:21
Де в Україні можна купатись та засмагати — перелік пляжів і водойм
Діти на відпочинку. Фото: freepik.com
Ключові моменти Де безпечно відпочивати влітку в Україні

В Україні стартував сезон літніх відпусток. Проте через війну деякі курорти залишаються небезпечними для українців.

Портал visitukraine.today розповів, де цьогоріч дозволено купатись.

Реклама
Читайте також:

Де безпечно відпочивати влітку в Україні

Зазначається, що у Чернігівські та Харківській областях пляжі офіційно закриті через небезпеку мінування та атаки ворога. Аналогічна ситуація і на Миколаївщині.

В Києва також поки не відкривається пляжний сезон через безпекову ситуацію. За даними Центри контролю та профілактики хвороб України, в столиці безпечна вода на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" (р. Дніпро), "Тельбін", "Троєщина" (р. Десенка), "Чорторий" (парк "Муромець"), "Пуща-Водиця" та "Острів Оболонь".

Пляжний сезон в Україні — куди можна поїхати окрім Одеси - фото 1
Діти на відпочинку. Фото: freepik.com

Пляжі з чистою водою в інших регіонах України, де дозволено купатись: 

  • Волинь — міські пляжі Луцька;
  • Дніпропетровщина — пляжі у Верхньодніпровську, Зеленодольську, Кам’янському, Самарі;
  • Івано-Франківщина — пляжі Івано-Франківська та селища Паляниця;
  • Кіровоградщина — пляжі в Гайвороні, Новоархангельську, Вільному, Світловодську;
  • Львівщина — пляжі у Золочеві, Верещиці, Моршині, Перемишлянах;
  • Полтавщина — водойми в Кобеляках, Біликах, Нових Санжарах, Світлогірському, Кременчуці, Гадячі й Миргороді;
  • Рівненщина — пляжі у Здолбунові, Дубровиці, Обарові, Гощі.
  • Хмельниччина — водойми у Великій Слобідці, Ізяславі, Славуті, Полонному, Красилові.
  • Черкащина — пляжі в Черкасах та Багачевому.
  • Чернівці — водойми у Боянах та Магалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про аквапарки в Україні, де можна провести літо з дітьми. Також ми писали про озера в Україні, де можна безпечно освіжитись в спеку.

відпочинок подорож літо відпустка Україна туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації