Де в Україні можна купатись та засмагати — перелік пляжів і водойм

Діти на відпочинку. Фото: freepik.com

В Україні стартував сезон літніх відпусток. Проте через війну деякі курорти залишаються небезпечними для українців.

Портал visitukraine.today розповів, де цьогоріч дозволено купатись.

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Зазначається, що у Чернігівські та Харківській областях пляжі офіційно закриті через небезпеку мінування та атаки ворога. Аналогічна ситуація і на Миколаївщині.

В Києва також поки не відкривається пляжний сезон через безпекову ситуацію. За даними Центри контролю та профілактики хвороб України, в столиці безпечна вода на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний" (р. Дніпро), "Тельбін", "Троєщина" (р. Десенка), "Чорторий" (парк "Муромець"), "Пуща-Водиця" та "Острів Оболонь".

Діти на відпочинку. Фото: freepik.com

Пляжі з чистою водою в інших регіонах України, де дозволено купатись:

Волинь — міські пляжі Луцька;

Дніпропетровщина — пляжі у Верхньодніпровську, Зеленодольську, Кам’янському, Самарі;

Івано-Франківщина — пляжі Івано-Франківська та селища Паляниця;

Кіровоградщина — пляжі в Гайвороні, Новоархангельську, Вільному, Світловодську;

Львівщина — пляжі у Золочеві, Верещиці, Моршині, Перемишлянах;

Полтавщина — водойми в Кобеляках, Біликах, Нових Санжарах, Світлогірському, Кременчуці, Гадячі й Миргороді;

Рівненщина — пляжі у Здолбунові, Дубровиці, Обарові, Гощі.

Хмельниччина — водойми у Великій Слобідці, Ізяславі, Славуті, Полонному, Красилові.

Черкащина — пляжі в Черкасах та Багачевому.

Чернівці — водойми у Боянах та Магалі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про аквапарки в Україні, де можна провести літо з дітьми. Також ми писали про озера в Україні, де можна безпечно освіжитись в спеку.