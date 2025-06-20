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Главная Туризм Пляжный сезон в Украине — куда можно поехать, кроме Одессы

Пляжный сезон в Украине — куда можно поехать, кроме Одессы

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Дата публикации 20 июня 2025 17:21
Где в Украине можно купаться и загорать - перечень пляжей и водоемов
Дети на отдыхе. Фото: freepik.com
Ключові моменти Где безопасно отдыхать летом в Украине

В Украине стартовал сезон летних отпусков. Однако из-за войны некоторые курорты остаются опасными для украинцев.

Портал visitukraine.today рассказал, где в этом году разрешено купаться.

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Отмечается, что в Черниговской и Харьковской областях пляжи официально закрыты из-за опасности минирования и атаки врага. Аналогичная ситуация и на Николаевщине.

В Киеве также пока не открывается пляжный сезон из-за ситуации с безопасностью. По данным Центра контроля и профилактики болезней Украины, в столице безопасная вода на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" (р. Днепр), "Тельбин", "Троещина" (р. Десенка), "Чорторый" (парк "Муромец"), "Пуща-Водица" и "Остров Оболонь".

Пляжний сезон в Україні — куди можна поїхати окрім Одеси - фото 1
Дети на отдыхе. Фото: freepik.com

Пляжи с чистой водой в других регионах Украины, где разрешено купаться:

  • Волынь — городские пляжи Луцка;
  • Днепропетровская область — пляжи в Верхнеднепровске, Зеленодольске, Каменском, Самаре;
  • Ивано-Франковская область — пляжи Ивано-Франковска и поселка Паляница;
  • Кировоградщина — пляжи в Гайвороне, Новоархангельске, Вольном, Светловодске;
  • Львовщина — пляжи в Золочеве, Верещице, Моршине, Перемышлянах;
  • Полтавщина — водоемы в Кобеляках, Беликах, Новых Санжарах, Светлогорском, Кременчуге, Гадяче и Миргороде;
  • Ровенская область — пляжи в Здолбунове, Дубровице, Обарове, Гоще.
  • Хмельницкая область — водоемы в Великой Слободке, Изяславе, Славуте, Полонном, Красилове.
  • Черкасская область — пляжи в Черкассах и Багачево.
  • Черновцы — водоемы в Боянах и Магале.

Напомним, ранее мы рассказывали об аквапарках в Украине, где можно провести лето с детьми. Также мы писали об озерах в Украине, где можно безопасно освежиться в жару.

отдых путешествие лето отпуск Украина туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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