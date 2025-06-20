Где в Украине можно купаться и загорать - перечень пляжей и водоемов

Дети на отдыхе. Фото: freepik.com

В Украине стартовал сезон летних отпусков. Однако из-за войны некоторые курорты остаются опасными для украинцев.

Портал visitukraine.today рассказал, где в этом году разрешено купаться.

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Отмечается, что в Черниговской и Харьковской областях пляжи официально закрыты из-за опасности минирования и атаки врага. Аналогичная ситуация и на Николаевщине.

В Киеве также пока не открывается пляжный сезон из-за ситуации с безопасностью. По данным Центра контроля и профилактики болезней Украины, в столице безопасная вода на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный" (р. Днепр), "Тельбин", "Троещина" (р. Десенка), "Чорторый" (парк "Муромец"), "Пуща-Водица" и "Остров Оболонь".

Дети на отдыхе. Фото: freepik.com

Пляжи с чистой водой в других регионах Украины, где разрешено купаться:

Волынь — городские пляжи Луцка;

Днепропетровская область — пляжи в Верхнеднепровске, Зеленодольске, Каменском, Самаре;

Ивано-Франковская область — пляжи Ивано-Франковска и поселка Паляница;

Кировоградщина — пляжи в Гайвороне, Новоархангельске, Вольном, Светловодске;

Львовщина — пляжи в Золочеве, Верещице, Моршине, Перемышлянах;

Полтавщина — водоемы в Кобеляках, Беликах, Новых Санжарах, Светлогорском, Кременчуге, Гадяче и Миргороде;

Ровенская область — пляжи в Здолбунове, Дубровице, Обарове, Гоще.

Хмельницкая область — водоемы в Великой Слободке, Изяславе, Славуте, Полонном, Красилове.

Черкасская область — пляжи в Черкассах и Багачево.

Черновцы — водоемы в Боянах и Магале.

Напомним, ранее мы рассказывали об аквапарках в Украине, где можно провести лето с детьми. Также мы писали об озерах в Украине, где можно безопасно освежиться в жару.