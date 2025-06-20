Отдых в Украине - самые популярные места

Куда украинцы чаще всего ездят отдыхать — перечень направлений
Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака сообщила, куда граждане чаще всего ездят отдыхать в Украине. Чиновница назвала самые популярные направления среди украинцев.
Об этом Наталья Табака рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.
Где украинцы любят отдыхать — детали
По словам руководительницы Государственного агентства развития туризма Украины, чаще всего украинцы едут отдыхать в Карпаты, в Киевскую область и даже в Одессу.
Наталья Табака отметила, что туризм в Украине жив, даже несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы со стороны РФ.
"Популярными направлениями остаются зеленые горные территории Украины, где можно немножечко почувствовать тишину и побыть среди природы от шумов и тревог, чтобы голова отдохнула. Конечно, это запрос на отдых у водоемов, у реки, озера или у моря — там где это возможно, поскольку есть высокая опасность отдыха на берегу моря", — объяснила чиновница.
Итак, среди самых популярных направлений для отдыха в Украине:
- Карпаты;
- Львовщина;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Полтавщина;
- Хмельницкая область;
- Волынь;
- Одесская область;
- Киевщина (для коротких выездов на природу на 1-2 дня).
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