Отдых в Украине - самые популярные места

Отдых в Карпатах. Фото: Олег Божко/РБК-Украина.

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака сообщила, куда граждане чаще всего ездят отдыхать в Украине. Чиновница назвала самые популярные направления среди украинцев.

Об этом Наталья Табака рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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По словам руководительницы Государственного агентства развития туризма Украины, чаще всего украинцы едут отдыхать в Карпаты, в Киевскую область и даже в Одессу.

Наталья Табака отметила, что туризм в Украине жив, даже несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы со стороны РФ.

"Популярными направлениями остаются зеленые горные территории Украины, где можно немножечко почувствовать тишину и побыть среди природы от шумов и тревог, чтобы голова отдохнула. Конечно, это запрос на отдых у водоемов, у реки, озера или у моря — там где это возможно, поскольку есть высокая опасность отдыха на берегу моря", — объяснила чиновница.

Итак, среди самых популярных направлений для отдыха в Украине:

Карпаты;

Львовщина;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Полтавщина;

Хмельницкая область;

Волынь;

Одесская область;

Киевщина (для коротких выездов на природу на 1-2 дня).

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