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Главная Туризм Куда украинцы чаще всего ездят отдыхать — перечень направлений

Куда украинцы чаще всего ездят отдыхать — перечень направлений

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 19:58
Отдых в Украине - самые популярные места
Отдых в Карпатах. Фото: Олег Божко/РБК-Украина.
Ключові моменти Где украинцы любят отдыхать — детали

Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака сообщила, куда граждане чаще всего ездят отдыхать в Украине. Чиновница назвала самые популярные направления среди украинцев.

Об этом Наталья Табака рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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Где украинцы любят отдыхать — детали

По словам руководительницы Государственного агентства развития туризма Украины, чаще всего украинцы едут отдыхать в Карпаты, в Киевскую область и даже в Одессу.

Наталья Табака отметила, что туризм в Украине жив, даже несмотря на полномасштабную войну и постоянные обстрелы со стороны РФ.

"Популярными направлениями остаются зеленые горные территории Украины, где можно немножечко почувствовать тишину и побыть среди природы от шумов и тревог, чтобы голова отдохнула. Конечно, это запрос на отдых у водоемов, у реки, озера или у моря — там где это возможно, поскольку есть высокая опасность отдыха на берегу моря", — объяснила чиновница.

Итак, среди самых популярных направлений для отдыха в Украине:

  • Карпаты;
  • Львовщина;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатская область;
  • Полтавщина;
  • Хмельницкая область;
  • Волынь;
  • Одесская область;
  • Киевщина (для коротких выездов на природу на 1-2 дня).

Напомним, ранее Новини.LIVE рассказывали о недорогих райских островах для отдыха в 2025 году.

Также мы информировали, на какие курорты можно поехать украинцам всего за 300 долларов.

Одесса отдых Карпаты лето туризм
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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