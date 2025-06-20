Где будут отдыхать украинцы летом 2025 года - в Гостуризме назвали направления

Туристка на природе. Иллюстративное фото: shutterstock.com

Большинство украинцев этим летом отдают предпочтение внутреннему туризму. Около 66% планируют отдыхать в пределах страны.

Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака в комментарии Новини.LIVE.

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Отдых украинцев

По словам Табаки, более половины граждан путешествуют по Украине минимум дважды в год, чтобы сохранить психологическую устойчивость, ментальное здоровье и адаптироваться к реалиям жизни во время войны.

"Украинцы в подавляющем большинстве — более 50% — выбирают отдых в Украине два раза в год для моральной, ментальной и физической перезагрузки и сохранения производительности в условиях войны", — пояснила Табака.

В то же время около 15% опрошенных планируют поездки за границу, а еще 19% пока не определились со своими летними планами.

Ранее мы рассказывали, куда украинцы чаще всего ездят отдыхать.

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