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Главная Туризм В Гостуризме раскрыли, где планируют отдыхать украинцы летом

В Гостуризме раскрыли, где планируют отдыхать украинцы летом

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 22:30
Где будут отдыхать украинцы летом 2025 года - в Гостуризме назвали направления
Туристка на природе. Иллюстративное фото: shutterstock.com
Ключові моменти Отдых украинцев

Большинство украинцев этим летом отдают предпочтение внутреннему туризму. Около 66% планируют отдыхать в пределах страны.

Об этом сообщила председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Табаки, более половины граждан путешествуют по Украине минимум дважды в год, чтобы сохранить психологическую устойчивость, ментальное здоровье и адаптироваться к реалиям жизни во время войны.

"Украинцы в подавляющем большинстве — более 50% — выбирают отдых в Украине два раза в год для моральной, ментальной и физической перезагрузки и сохранения производительности в условиях войны", — пояснила Табака.

В то же время около 15% опрошенных планируют поездки за границу, а еще 19% пока не определились со своими летними планами.

Ранее мы рассказывали, куда украинцы чаще всего ездят отдыхать.

Также мы писали, куда можно поехать на пляж, кроме Одессы.

туристы отдых путешествие отпуск Украина туризм
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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