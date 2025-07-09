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Головна Туризм Туристка розкрила одну зі схем аферистів в Іспанії

Туристка розкрила одну зі схем аферистів в Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 12:28
Схеми шахраїв в Іспанії — що варто знати туристкам
Один з пляжів Іспанії. Фото: tripadvisor.com

Іспанія — один з найвідоміших курортів світу. Проте через свою популярність країна є приманкою для аферистів.

Про одну зі схем розповіло видання Daily Express.

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Як шахраї обманюють мандрівників в Іспанії

Один з досвідчених мандрівників на популярному форумі Reddit закликав туристів уникати тих людей в Іспанії, які намагається вручити вам квіти, пучки розмарину чи хочуть прочитати вашу долоню. 

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Після того, як ви візьмете букет, з вас почнуть вимагати плату. Ви, ймовірніше за все, будете почуватися зобов'язаним та неусвідомлено заплатите за цю річ.

Цей поширений вид шахрайства часто використовується у великих містах, особливо на популярних туристичних локаціях і на зупинках громадського транспорту.

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Туристка розкрила одну зі схем аферистів в Іспанії - фото 1
Шахраї в Іспанії. Фото: tripadvisor.com

Туристам варто бути уважними до своїх речей, особливо в багатолюдних містах, оскільки в Іспанії багато кишенькових злодіїв. Найбільш обережними мандрівникам варто бути на барселонському бульварі Лас-Рамблас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий потяг в Європі на час літніх відпусток. Також пілот розкрив, як уникнути небезпеки на борту під час турбулентності.

подорож Іспанія шахрайство Кримінал туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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