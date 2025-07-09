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Туристка раскрыла одну из схем аферистов в Испании

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 12:28
Схемы мошенников в Испании — что стоит знать туристкам
Один из пляжей Испании. Фото: tripadvisor.com

Испания — один из самых известных курортов мира. Однако из-за своей популярности страна является приманкой для аферистов.

Об одной из схем рассказало издание Daily Express.

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Как мошенники обманывают путешественников в Испании

Один из опытных путешественников на популярном форуме Reddit призвал туристов избегать тех людей в Испании, которые пытается вручить вам цветы, пучки розмарина или хотят прочитать вашу ладонь.

После того, как вы возьмете букет, с вас начнут требовать плату. Вы, скорее всего, будете чувствовать себя обязанным и неосознанно заплатите за эту вещь.

Этот распространенный вид мошенничества часто используется в крупных городах, особенно на популярных туристических локациях и на остановках общественного транспорта.

Туристка розкрила одну зі схем аферистів в Іспанії - фото 1
Мошенники в Испании. Фото: tripadvisor.com

Туристам стоит быть внимательными к своим вещам, особенно в многолюдных городах, поскольку в Испании много карманников. Наиболее осторожными путешественникам стоит быть на барселонском бульваре Лас-Рамблас.

Напомним, ранее мы рассказывали о новом поезде в Европе на время летних отпусков. Также пилот раскрыл, как избежать опасности на борту во время турбулентности.

путешествие Испания мошенничество Криминал туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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