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Головна Туризм Пілот розкрив помилки пасажирів під час турбулентності в літаку

Пілот розкрив помилки пасажирів під час турбулентності в літаку

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 13:17
Турбулентність в літаку — як себе поводити
Літак. Ілюстративне фото: pexels.com

Багато людей побоюються літати через турбулентність. Пілот розкрив ключові помилки пасажирів, через які вони наражають себе на небезпеку.

Про це пише The Mirror.

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Як уникнути небезпеки під час турбулентності в літаку

Пілот комерційних авіаліній на пенсії Річард Уеллс розповів, що люди часто відстібають ремінь безпеки лише тому, що знак "пристебніть ремені" не горить. 

"Те, що світло вимкнене, не означає, що політ проходить гладко. Я бачив, як пасажирів підкидало вгору під час різкого приземлення, бо вони не були пристебнуті", — поділився чоловік.

Турбулентність виникає, коли літак потрапляє в сильні вітрові потоки, які можуть штовхати або тягнути літак. Здебільшого її можна виявити за допомогою радарів, але існує також "турбулентність чистого повітря", яка не фіксується, а тому може виникнути раптово, навіть якщо небо здається безхмарним.

Пілот розкрив помилки пасажирів під час турбулентності в літаку - фото 1
Вид з ілюмінатора літака. Фото: pexels.com

Дослідження показали, що більшість травм, пов'язаних з турбулентністю, отримують пасажири або члени екіпажу, які не були пристебнуті.

Проте досвідчений пілот заспокоїв, що сама конструкція літака захищає від турбулентності. 

 "Турбулентність здається драматичною, але літаки створені для того, щоб впоратися з нею. Конструктивно це не більше, ніж вибоїна на дорозі", — підкреслив чоловік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.

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Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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