Подорожі Ryanair — як безкоштовно змінити дані у вашому квитку

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair часто пропонує вигідні ціни на квитки. Проте за додаткові послуги пасажирам доведеться доплачувати кругленькі суми.

Портал avianews.com розповів, як без додаткових зборів змінити дані у вашому квитку та напрямок.

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Всі ми люди і можемо час від часу помилятися. Проте багато авіакомпаній користуються цим і вимагають окрему плату за зміну даних у вашому квитку.

Проте правила Ryanair дозволяють змінювати цю інформацію протягом певного проміжку часу.

"Ми надаємо пільговий період 24 години з моменту вашого початкового бронювання для безкоштовного виправлення будь-яких незначних помилок", — йдеться на сайті лоукостера.

Таким чином, ви можете змінити дату або час рейсу, чи маршрут у межах того самого напрямку. Також ви без проблем протягом доби після бронювання можете виправити помилку в імені та прізвищі пасажира.

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Внесення змін після відведеного терміну буде вартувати пасажиру вже 45 євро. Ця сума іноді перевищує вартість придбаного квитка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.