Подорожі Ryanair — як безкоштовно змінити дані у вашому квитку

Зекономите 45 євро — як без доплат змінити квиток Ryanair
Ірландський лоукостер Ryanair часто пропонує вигідні ціни на квитки. Проте за додаткові послуги пасажирам доведеться доплачувати кругленькі суми.
Портал avianews.com розповів, як без додаткових зборів змінити дані у вашому квитку та напрямок.
Як не переплачувати Ryanair
Всі ми люди і можемо час від часу помилятися. Проте багато авіакомпаній користуються цим і вимагають окрему плату за зміну даних у вашому квитку.
Проте правила Ryanair дозволяють змінювати цю інформацію протягом певного проміжку часу.
"Ми надаємо пільговий період 24 години з моменту вашого початкового бронювання для безкоштовного виправлення будь-яких незначних помилок", — йдеться на сайті лоукостера.
Таким чином, ви можете змінити дату або час рейсу, чи маршрут у межах того самого напрямку. Також ви без проблем протягом доби після бронювання можете виправити помилку в імені та прізвищі пасажира.
Внесення змін після відведеного терміну буде вартувати пасажиру вже 45 євро. Ця сума іноді перевищує вартість придбаного квитка.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.
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