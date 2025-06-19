Wizz Air додав 8 нових маршрутів з Румунії — напрямки

Wizz Air призначив нові рейси з найближчого до України аеропорту
Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Йдеться про аеропорт у місті Сучава, який розташований найближче до українського кордону.
Про це повідомляє romania-insider.
Нові маршрути Wizz Air
Повідомляється, що на 8 нових рейсах працюватимуть надсучасні літаки Airbus A321neo. За даними Європейської комісії, економіка Румунії зросте на 3,5% у 2025 році. Зростання зумовлене збільшенням експорту та внутрішнього попиту. Розширення Wizz Air добре вписується в цей економічний прогноз.
Нові рейси лоукостера в країні відкриває нові можливості для працевлаштування та збільшення потоку туристів.
Частота польотів з аеропортів Сучави варіюватиметься від двох до чотирьох рейсів на тиждень залежно від маршруту:
- Відень, Австрія — з 2 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
- Бергамо, Італія — з 15 грудня 2025 року, 4 рази на тиждень.
- Бірмінгем, Велика Британія — з 15 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
- Карлсруе, Німеччина — з 15 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
- Болонья, Італія — з 16 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
- Шарлеруа, Бельгія — з 16 грудня 2025 року, 2 рази на тиждень.
- Венеція, Італія — з 16 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
- Ларнака, Кіпр — з 18 грудня 2025 року, 2 рази на тиждень.
Нагадаємо, раніше турист розкрив хитрий лайфхак, як зекономити на багажі Ryanair. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу Ryanair.
Читайте Новини.LIVE!