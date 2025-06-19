Wizz Air додав 8 нових маршрутів з Румунії — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Йдеться про аеропорт у місті Сучава, який розташований найближче до українського кордону.

Про це повідомляє romania-insider.

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Повідомляється, що на 8 нових рейсах працюватимуть надсучасні літаки Airbus A321neo. За даними Європейської комісії, економіка Румунії зросте на 3,5% у 2025 році. Зростання зумовлене збільшенням експорту та внутрішнього попиту. Розширення Wizz Air добре вписується в цей економічний прогноз.

Нові рейси лоукостера в країні відкриває нові можливості для працевлаштування та збільшення потоку туристів.

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Частота польотів з аеропортів Сучави варіюватиметься від двох до чотирьох рейсів на тиждень залежно від маршруту:

Відень, Австрія — з 2 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.

Бергамо, Італія — з 15 грудня 2025 року, 4 рази на тиждень.

Бірмінгем, Велика Британія — з 15 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.

Карлсруе, Німеччина — з 15 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.

Болонья, Італія — з 16 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.

Шарлеруа, Бельгія — з 16 грудня 2025 року, 2 рази на тиждень.

Венеція, Італія — з 16 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.

Ларнака, Кіпр — з 18 грудня 2025 року, 2 рази на тиждень.

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