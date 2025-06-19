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Головна Туризм Wizz Air призначив нові рейси з найближчого до України аеропорту

Wizz Air призначив нові рейси з найближчого до України аеропорту

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Дата публікації: 19 червня 2025 14:27
Wizz Air додав 8 нових маршрутів з Румунії — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com
Ключові моменти Нові маршрути Wizz Air

Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Йдеться про аеропорт у місті Сучава, який розташований найближче до українського кордону.

Про це повідомляє romania-insider.

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Повідомляється, що на 8 нових рейсах працюватимуть надсучасні літаки Airbus A321neo. За даними Європейської комісії, економіка Румунії зросте на 3,5% у 2025 році. Зростання зумовлене збільшенням експорту та внутрішнього попиту. Розширення Wizz Air добре вписується в цей економічний прогноз.

Нові рейси лоукостера в країні відкриває нові можливості для працевлаштування та збільшення потоку туристів.

Wizz Air призначив нові рейси з найближчого до України аеропорту - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Частота польотів з аеропортів Сучави варіюватиметься від двох до чотирьох рейсів на тиждень залежно від маршруту:

  • Відень, Австрія — з 2 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
  • Бергамо, Італія — з 15 грудня 2025 року, 4 рази на тиждень.
  • Бірмінгем, Велика Британія — з 15 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
  • Карлсруе, Німеччина — з 15 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
  • Болонья, Італія — з 16 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
  • Шарлеруа, Бельгія — з 16 грудня 2025 року, 2 рази на тиждень.
  • Венеція, Італія — з 16 грудня 2025 року, 3 рази на тиждень.
  • Ларнака, Кіпр — з 18 грудня 2025 року, 2 рази на тиждень.

Нагадаємо, раніше турист розкрив хитрий лайфхак, як зекономити на багажі Ryanair. Також ми писали, які речі можна брати із собою в ручну поклажу Ryanair.

авіарейси авіаквитки подорож Wizz Air туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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