Лайфхак, який допоможе зекономити на багажі Ryanair

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Досвідчений турист поділився кмітливим лайфхаком, який дозволить обійти сувору політику ірландської авіакомпанії Ryanair. Він дозволяє зекономити близько 20 євро.

Про це пише Daily Express.

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Нове відео тревел-блогера Роба Адкока, який регулярно ділиться зі своїми підписниками порадами та підказками щодо бюджетних подорожей завірусилось в мережі. Чоловік поділився з підписками трюком, який допоміг йому уникнути плати за багаж на рейсі Ryanair. Він може допомогти заощадити пасажирам невеликий статок, враховуючи високі тарифи авіакомпанії на додаткові збори.

На кадрах відео, яке вже зібрало понад 2,4 мільйона переглядів, Роб демонструє, як йому вдалося спакувати 20 кг багажу за допомогою вакуумної пакувальної машини, яка зменшила його одяг до потрібного розміру. Чоловік акуратно запаковує речі в рюкзак, який дозволено брати на борт літака як безкоштовну ручну поклажу і подорожує вільно подорожує без зайвих доплат.

Це не лише хитрий спосіб уникнути додаткових витрат, але й додатковий бонус — не чекати в черзі до багажної каруселі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.