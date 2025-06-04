Негативні сторони життя в США — ви про це не здогадувалися

Центральний вокзал Нью-Йорка. Фото: pexels.com

Багато людей марить "американською мрією", проте не уявляють нюансів проживання в цій країні. Життя в США має низку своїх "підводних каменів".

Про нюанси життя в США пише Ukr.Media.

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В американських супермаркетах цінники показують вартість товару без врахування податків. Їх розмір відрізняється залежно від штату. Це дуже незручно, коли заздалегідь плануєш свої витрати, та й на касі може банально не вистачити грошей.

Кожен житель країни також має щомісячно оплачувати страховку, яка іноді сягає космічних сум. Попри це, коли вам справді знадобиться звернутись до лікарні чи стоматолога, може з'ясуватись, що пакет не покриває необхідні вам аналізи чи огляди.

Лос-Анджелес. Фото: pexels.com

Також в країні дуже багато людей із критично зайвою вагою. Їм у більшості випадків настільки важко пересуватися, що вони їздять по супермаркетах на спеціальних кріслах-візках. Cправа у тому, що шкідлива їжа та фастфуд в США доступніші за більш здорові продукти.

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