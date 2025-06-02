Топ-5 речей, які вразили азіата в Україні

Азіат назвав п'ять речей, які його здивували в Україні
Житель Казахстану закохався в Україну та залишився тут жити. Чоловік поділився, що його найбільше приємно вразило у нашій країні.
Відповідне відео він оприлюднив в TikTok.
Що іноземцю сподобалось в Україні
Чоловік зізнався, що його здивувало кількість закладів, які пропонують суші. Він бував у Китаї та зізнався, що там набагато менше ресторанів, які пропонують цю страву.
Іноземець також вражений красою наших земляків.
"Я ходжу по вулиці, а всі такі гарні. Ви як моделі, такі гарні. Голубі, зелені очі. Я у шоці", — сказав казах.
Чоловік також вражений кількістю кав'ярень. Він розповів, що в Казахстані набагато менше закладів такого типу. Казаха також здивувала кількість аптек, які знаходяться в межах одного району.
Іноземцю також похвалив начитаність багатьох українців. Йому дуже цікаво вести бесіди з людьми, які знають багато цікавих речей.
@inozemecvukraine
5 речей які мене здивували в Україні 💪🔥🇺🇦♬ PASSO BEM SOLTO (Slowed) - ATLXS
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вразило японку в Україні. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.
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