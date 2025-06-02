Топ-5 речей, які вразили азіата в Україні

Краєвиди Києва. Фото: pexels.com

Житель Казахстану закохався в Україну та залишився тут жити. Чоловік поділився, що його найбільше приємно вразило у нашій країні.

Відповідне відео він оприлюднив в TikTok.

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Що іноземцю сподобалось в Україні

Чоловік зізнався, що його здивувало кількість закладів, які пропонують суші. Він бував у Китаї та зізнався, що там набагато менше ресторанів, які пропонують цю страву.

Іноземець також вражений красою наших земляків.

"Я ходжу по вулиці, а всі такі гарні. Ви як моделі, такі гарні. Голубі, зелені очі. Я у шоці", — сказав казах.

Чоловік також вражений кількістю кав'ярень. Він розповів, що в Казахстані набагато менше закладів такого типу. Казаха також здивувала кількість аптек, які знаходяться в межах одного району.

Іноземцю також похвалив начитаність багатьох українців. Йому дуже цікаво вести бесіди з людьми, які знають багато цікавих речей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вразило японку в Україні. Також кореєць вперше скуштував сухарики Flint та цукерки Roshen.