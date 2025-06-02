Топ-5 вещей, которые поразили азиата в Украине

Азиат назвал пять вещей, которые его удивили в Украине
Житель Казахстана влюбился в Украину и остался здесь жить. Мужчина поделился, что его больше всего приятно поразило в нашей стране.
Соответствующее видео он обнародовал в TikTok.
Что иностранцу понравилось в Украине
Мужчина признался, что его удивило количество заведений, которые предлагают суши. Он бывал в Китае и признался, что там гораздо меньше ресторанов, которые предлагают это блюдо.
Иностранец также поражен красотой наших земляков.
"Я хожу по улице, а все такие красивые. Вы как модели, такие красивые. Голубые, зеленые глаза. Я в шоке", — сказал казах.
Мужчина также поражен количеством кафе. Он рассказал, что в Казахстане гораздо меньше заведений такого типа. Казаха также удивило количество аптек, которые находятся в пределах одного района.
Иностранцу также похвалил начитанность многих украинцев. Ему очень интересно вести беседы с людьми, которые знают много интересных вещей.
@inozemecvukraine
5 вещей которые меня удивили в Украине 💪🔥🇺🇦♬ PASSO BEM SOLTO (Slowed) - ATLXS
Напомним, ранее мы рассказывали, что поразило японку в Украине. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.
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