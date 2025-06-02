Топ-5 вещей, которые поразили азиата в Украине

Пейзажи Киева. Фото: pexels.com

Житель Казахстана влюбился в Украину и остался здесь жить. Мужчина поделился, что его больше всего приятно поразило в нашей стране.

Соответствующее видео он обнародовал в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Что иностранцу понравилось в Украине

Мужчина признался, что его удивило количество заведений, которые предлагают суши. Он бывал в Китае и признался, что там гораздо меньше ресторанов, которые предлагают это блюдо.

Иностранец также поражен красотой наших земляков.

"Я хожу по улице, а все такие красивые. Вы как модели, такие красивые. Голубые, зеленые глаза. Я в шоке", — сказал казах.

Мужчина также поражен количеством кафе. Он рассказал, что в Казахстане гораздо меньше заведений такого типа. Казаха также удивило количество аптек, которые находятся в пределах одного района.

Иностранцу также похвалил начитанность многих украинцев. Ему очень интересно вести беседы с людьми, которые знают много интересных вещей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что поразило японку в Украине. Также кореец впервые попробовал сухарики Flint и конфеты Roshen.